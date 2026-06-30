Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Nasdaq verzeichnet das beste Quartal seit Jahren

Das Wichtigste in Kürze 🚀 Starkes Quartal: Der Nasdaq 100 gewinnt im zweiten Quartal über 25 %, der S&P 500 legt seit April rund 14 % zu.

🤖 KI bleibt Kurstreiber: Halbleiter- und Hardwareunternehmen dominieren weiterhin die Performance der US-Indizes.

📊 US Börse mit gemischtem Handelsstart: Während Nasdaq-Futures zulegen, zeigen sich Dow Jones und Russell 2000 leicht schwächer.

Die US Börse verabschiedet sich mit einer beeindruckenden Bilanz aus dem zweiten Quartal 2026. Trotz einer ruhigeren Handelssitzung und einer Konsolidierung zum Quartalsende konnten die wichtigsten US-Indizes ihre starke Entwicklung fortsetzen. Besonders der Nasdaq 100 glänzte mit der besten Quartalsperformance seit dem zweiten Quartal 2020 und profitierte erneut vom anhaltenden Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI). Während der S&P 500 und der Dow Jones ebenfalls auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurückblicken, richten Anleger ihren Blick bereits auf die kommenden Konjunkturdaten, die Berichtssaison und die Frage, ob die Rekordrally an der US Börse weitergehen kann. 📈 Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Beeindruckende Quartalsbilanz Die großen US-Indizes können auf ein außergewöhnlich starkes zweites Quartal zurückblicken. Die wichtigsten Kennzahlen: 📊 S&P 500: rund +14 % seit Anfang April – bestes Quartal seit sechs Jahren.

🚀 Nasdaq 100: über +25 % im zweiten Quartal – stärkste Entwicklung seit dem zweiten Quartal 2020.

📈 Seit Jahresbeginn liegt die Performance der wichtigsten US-Indizes bei rund +18 %. Damit zählt das erste Halbjahr 2026 zu den erfolgreichsten Börsenphasen der vergangenen Jahre. 🤖 KI treibt die US Börse weiter an Der wichtigste Wachstumsmotor bleibt der Boom rund um Künstliche Intelligenz. Nach Einschätzung von Bloomberg Intelligence: 💻 Rund 44 KI-Unternehmen könnten fast 60 % des gesamten Gewinnwachstums im S&P 500 im Jahr 2026 liefern.

📈 Das Gewinnwachstum dieser Unternehmen liegt bei über 40 % und wächst damit fast dreimal so schnell wie der übrige Markt. Vor allem Halbleiter- und Hardwareunternehmen profitieren weiterhin von den massiven Investitionen in KI-Infrastruktur. 💾 Halbleiteraktien bleiben die großen Gewinner Zu den stärksten Branchen der vergangenen Monate gehören Unternehmen aus dem Chip- und Hardwarebereich. Besonders positiv entwickelten sich: 💾 Micron

⚙️ AMD

💻 Intel

🖥️ Western Digital

💿 Seagate

🔧 Marvell

📱 Arm Holdings

🧪 Applied Materials Dagegen geraten einige Softwareunternehmen zunehmend ins Hintertreffen, da Investoren aktuell verstärkt auf Infrastruktur und Hardware für KI-Anwendungen setzen. 📊 US Börse: Ruhiger Handelsstart nach Rekordquartal Zum Start des letzten Handelstages im Quartal zeigen sich die Futures uneinheitlich. Die Entwicklung im Überblick: 📈 US100 (Nasdaq 100 Futures): +0,75 %

📈 US500 (S&P 500 Futures): +0,15 %

📉 US30 (Dow Jones Futures): -0,07 %

📉 US2000 (Russell 2000): -0,15 % Nach der starken Rally dominieren zunächst Konsolidierung und Gewinnmitnahmen das Marktgeschehen. 📉 Nasdaq 100 vor wichtigem charttechnischen Signal Auch aus technischer Sicht bleibt der Nasdaq 100 spannend. Die wichtigsten Beobachtungen: 📈 Der Index hat die Marke von 30.000 Punkten zurückerobert.

🎯 Ein Ausbruch über 30.300 Punkte könnte den Weg in Richtung neuer Allzeithochs unterhalb von 31.000 Punkten ebnen.

⚠️ Gleichzeitig signalisiert der Relative-Stärke-Index (RSI) eine zunehmend überkaufte Marktlage. Kurzfristige Konsolidierungen bleiben daher möglich, während der langfristige Trend weiterhin aufwärtsgerichtet ist. 📰 Unternehmensnachrichten bewegen die US Börse Neben den Indizes sorgen zahlreiche Einzelwerte für Bewegung. 📈 Gewinner 🚁 AeroVironment: +20 % nach starken Quartalszahlen und optimistischem Ausblick.

☀️ Enphase Energy und SolarEdge: deutliche Kursgewinne nach positiven regulatorischen Nachrichten.

🧪 Air Products: +8,8 % trotz hoher Abschreibungen – Anleger begrüßen den Projektstopp.

📺 Comcast: profitiert von positiven Analystenkommentaren zur geplanten Ausgliederung der Mediensparte. 📉 Verlierer 📞 Concentrix: -20 % nach einer deutlichen Senkung der Jahresprognose.

₿ MicroStrategy: -7,5 % im Zuge des Rückgangs des Bitcoin-Kurses unter 60.000 US-Dollar. Konjunkturdaten liefern gemischte Signale Auch neue Wirtschaftsdaten beeinflussen die Stimmung an der US Börse. Die wichtigsten Entwicklungen: 📊 Das US-Verbrauchervertrauen steigt auf 91,2 Punkte , bleibt aber unter den Erwartungen.

💼 Der JOLTS-Bericht überrascht positiv: Die Zahl offener Stellen steigt auf 7,594 Millionen .

💵 Der US-Dollar setzt seine Stärke fort und erreicht gegenüber dem japanischen Yen den höchsten Stand seit 1986. Vor allem die robusten Arbeitsmarktdaten sprechen weiterhin für eine stabile US-Wirtschaft. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die weitere Entwicklung von Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend: 🤖 Dynamik im KI- und Halbleitersektor

📊 Beginn der US-Berichtssaison

🏦 Aussagen der Federal Reserve

💼 Entwicklung des US-Arbeitsmarktes

💵 Stärke des US-Dollars Diese Faktoren dürften den Takt an der US Börse in den kommenden Wochen vorgeben. ⚠️ Risiken für die US Börse Anleger sollten folgende Unsicherheitsfaktoren berücksichtigen: 📉 Gewinnmitnahmen nach dem starken Quartal

🏦 Veränderungen der Zinserwartungen

📊 Enttäuschende Unternehmenszahlen

🌍 Geopolitische Risiken Kurzfristige Rücksetzer bleiben daher trotz des positiven Gesamtbildes möglich. 🧾 Fazit: Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 bleiben im Aufwärtstrend Die US Börse beendet das zweite Quartal 2026 mit einer beeindruckenden Bilanz. Besonders der Nasdaq 100 setzt seine starke Entwicklung fort und profitiert weiterhin vom Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz. Auch der S&P 500 und der Dow Jones bleiben insgesamt in einer konstruktiven Verfassung. Kurzfristig könnten Gewinnmitnahmen und eine überkaufte Marktlage für höhere Schwankungen sorgen. Solange jedoch die fundamentale Gewinnentwicklung – insbesondere im KI- und Halbleitersektor – robust bleibt, spricht vieles dafür, dass der übergeordnete Aufwärtstrend an der US Börse Bestand haben könnte. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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