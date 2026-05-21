Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Nvidia und Iran bewegen die Märkte

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Märkte zwischen Hoffnung, Nvidia und Nahost ⚡

Die Entwicklungen rund um Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 bleiben auch heute das dominierende Thema an den Finanzmärkten. Anleger müssen gleichzeitig starke Unternehmenszahlen, schwankende Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen zwischen den USA und Iran bewerten. Besonders im Fokus stehen erneut Nvidia sowie die weitere Entwicklung am Ölmarkt.

Während der Russell 2000 leicht zulegen kann, bleibt die Stimmung insgesamt von Unsicherheit geprägt. Gleichzeitig liefern neue US-Konjunkturdaten ein gemischtes Bild der amerikanischen Wirtschaft.

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 – Key Takeaways 🚀

Nasdaq 100 kämpft um Fortsetzung der Rally

Ölpreise steigen wegen Iran-Konflikt weiter an

Nvidia-Zahlen enttäuschen trotz Rekordwerten leicht

US-Märkte zwischen Nvidia, Konjunktur und Geopolitik 📊

Die Futures auf die großen US-Indizes zeigen zum Handelsstart ein gemischtes Bild:

Russell 2000 +0,4%

S&P 500 leicht positiv

Nasdaq 100 stabilisiert sich nach den jüngsten Rücksetzern

Die Märkte bleiben dabei stark abhängig von den Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Vor allem die Kontrolle über die Straße von Hormus und Irans Uranbestände sorgen weiterhin für hohe Unsicherheit an den Rohstoffmärkten.

Zusätzlich belasten neue Angriffe auf russische Raffinerien die Stimmung am Energiemarkt. Brent Öl steigt dadurch erneut über 108 US-Dollar pro Barrel.

Makrodaten senden gemischte Signale 🌍

Die aktuellen US-Konjunkturdaten zeigen ein uneinheitliches Bild:

Philadelphia Fed Index bricht deutlich ein

Baugenehmigungen steigen stärker als erwartet

Arbeitsmarktdaten bleiben stabil

Industrie-PMI überraschend stark über 55 Punkten

Während die Industrie robust bleibt, verliert der Dienstleistungssektor an Dynamik. Anleger fragen sich daher zunehmend, ob die US-Wirtschaft weiterhin stark genug bleibt, um die hohen Bewertungen am Aktienmarkt zu rechtfertigen.

Nasdaq 100 im technischen Fokus 📈

Technisch bleibt der Nasdaq 100 weiter in einem starken Aufwärtstrend, auch wenn erste Schwächesignale sichtbar werden.

EMA-Indikatoren bleiben bullish

RSI nähert sich weiterhin dem überkauften Bereich

MACD liefert erstes bearishes Signal

Sollte der Verkaufsdruck zunehmen, könnte das Fibonacci-Level bei rund 28.445 Punkten zur ersten wichtigen Unterstützungszone werden.

Unternehmens-News: Nvidia, IBM und Walmart im Fokus 💻

Nvidia (NVDA)

Nvidia konnte erneut starke Quartalszahlen liefern und sowohl Umsatz als auch Gewinn übertreffen. Dennoch blieb die große Rally aus. Viele Anleger sehen die extrem hohen Erwartungen bereits vollständig eingepreist.

IBM

IBM steigt um rund 4%, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen Fördergelder in Höhe von rund 1 Milliarde US-Dollar für Quantencomputer-Technologien erhält.

Walmart

Walmart verliert rund 2%, da die Gewinnzahlen die Erwartungen der Wall Street verfehlten.

Intuit

Besonders stark unter Druck steht Intuit mit einem Minus von rund 20%. Trotz guter Zahlen sorgen Stellenabbau und schwache SaaS-Segmente für Verunsicherung.

Experten Fazit – Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 🧠

Die Lage bei Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 bleibt aktuell extrem spannend. Einerseits liefern KI-Unternehmen wie Nvidia weiterhin starke Fundamentaldaten, andererseits nehmen geopolitische Risiken und Inflationssorgen wieder deutlich zu.

Vor allem die Kombination aus steigenden Ölpreisen, schwächeren Frühindikatoren und sehr hohen Bewertungen könnte kurzfristig für stärkere Schwankungen sorgen. Gleichzeitig zeigt sich aber weiterhin, dass Anleger Rücksetzer im Technologiesektor bislang konsequent zum Einstieg nutzen.

Die kommenden Tage dürften vor allem davon abhängen, ob die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter eskaliert – oder ob starke Unternehmenszahlen die Märkte erneut stabilisieren können.

Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!