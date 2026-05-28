Ferrari Aktie schlägt zurück: Erste E-Modell-Kritik weicht Erholung

- Schnelle Gegenbewegung
- Barclays sieht Kaufchance
- Das Luxus-Elektroauto „Luce“
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Ferrari Aktie im Rebound: Luxus-Autobauer trotzt der Kritik am ersten E-Modell
Die Papiere von Ferrari (RACE.IT) setzen am Donnerstag zu einer spürbaren Erholungsbewegung an. Nach einem drastischen Kursrutsch von mehr her als 8 % am Vortag klettert die Ferrari Aktie im heutigen Handel wieder um rund 4 % nach oben. Auslöser der vorangegangenen Verkaufswelle war die offizielle Vorstellung des „Luce“ – dem allerersten rein elektrisch betriebenen Serienmodell der italienischen Traditionsschmiede. Während Design und Konzept in den Medien polarisieren, nutzen Großanleger das vergünstigte Niveau bereits für Neueinstiege.
► Ferrari WKN: A2ACKK | ISIN: NL0011585146 | Ticker: RACE.US
Key Takeaways
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Schnelle Gegenbewegung: Die Ferrari Aktie macht mit einem Plus von 4 % einen Teil der Vortagesverluste wett.
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Barclays sieht Kaufchance: Die britische Großbank bewertet den jüngsten Ausverkauf als fundamental übertrieben.
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Das Luxus-Elektroauto „Luce“: Ein 1.000 PS starker Fünfsitzer für 550.000 Euro läutet die elektrische Ära in Maranello ein.
Barclays-Analyst nennt Kurssturz „übertrieben“
Für Optimismus an der Börse Aktuell sorgte eine frische Einschätzung der britischen Investmentbank Barclays. Analyst Henning Cosman bezeichnete den jüngsten Abverkauf der Aktie als exzessiv und fundamental nicht gerechtfertigt. Die Bank beließ die Einstufung für den Sportwagenhersteller auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 355 Euro. Nach Berechnungen von Barclays wird der neue Elektro-Supersportler Luce in naher Zukunft etwa 3,5 % des gesamten Absatzvolumens ausmachen. Zudem ist das Fahrzeug nur eines von insgesamt 20 neuen Modellen, die Ferrari für den Strategiezeitraum von 2026 bis 2030 plant.
Design-Kooperation mit Apple-Legende Jony Ive spaltet die Gemüter
Das Fahrzeug selbst sorgt in der Automobilwelt für reichlich Diskussionsstoff. Entwickelt wurde der Luce in enger kreativer Zusammenarbeit mit LoveFrom, dem Designkollektiv des legendären ehemaligen Apple-Chefdesigners Jony Ive. In den Fachmedien erntete der Wagen umgehend Kritik, da seine zukunftsweisende Linienführung radikal mit der klassischen, historischen Ästhetik der Marke bricht. Der Luce ist als viertüriger Fünfsitzer konzipiert und bricht damit auch intern mit alten Konventionen. Ferrari-CEO Benedetto Vigna wies die Design-Vorwürfe jedoch entschieden zurück und betonte die funktionale und aerodynamische Klarheit der neuen Architektur.
Atemberaubende Leistungsdaten rechtfertigen den Luxuspreis
Trotz der optischen Diskussionen bleiben die technischen Spezifikationen des Modells auf absolutem Supersportwagen-Niveau. Angetrieben von vier Elektromotoren leistet der Luce über 1.000 PS und sprintet in nur 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Basispreis für das exklusive Elektroauto liegt in Europa bei stolzen 550.000 Euro. Wer sich eines der begehrten Modelle sichern konnte, muss sich nicht mehr allzu lange gedulden: Die ersten Auslieferungen an Kunden sind bereits für das vierte Quartal 2026 geplant.
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Fazit
Der Launch des ersten vollelektrischen Modells markiert einen historischen Wendepunkt für das Unternehmen und hat die Aktionäre zunächst verschreckt. Die aktuellen Aktien News zeigen jedoch, dass der Markt die langfristige Strategie des Managements stützt. Die rasche Erholung der Ferrari Aktie untermauert, dass die Preismacht und die strikte Limitierung der Stückzahlen im Luxussegment die vorübergehende Skepsis gegenüber dem Technologiewechsel überwiegen.
Ferrari Aktie Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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