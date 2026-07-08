Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Trump beendet den Waffenstillstand, die Wall Street rutscht ins Minus

Das Wichtigste in Kürze 🌍 Geopolitische Spannungen belasten die US Börse: Die Eskalation im Nahen Osten sorgt für einen zweiten Ausverkauf in Folge.

🛢️ Steigende Ölpreise erhöhen den Inflationsdruck: Brent steigt auf 79 US-Dollar, während die Renditen von US-Staatsanleihen deutlich anziehen.

📉 US Börse heute: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 starten schwächer in den Handel, besonders Technologie- und Wachstumswerte stehen unter Druck.

Die US Börse heute startet mit deutlichen Kursverlusten in den Handel. Auslöser ist die erneute Eskalation im Nahen Osten. Aussagen von US-Präsident Donald Trump über ein mögliches Ende des Waffenstillstands mit dem Iran sowie die Wiedereinführung von Sanktionen gegen iranische Ölexporte sorgen für Verunsicherung an den Finanzmärkten. Anleger flüchten in den US-Dollar und sichere Anlagen, während die Ölpreise und Anleiherenditen kräftig steigen. Für die US Börse rücken damit geopolitische Risiken, Inflationssorgen und die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls in den Mittelpunkt. Gleichzeitig geraten Technologie- und Wachstumswerte erneut unter Druck. 🌍 US Börse heute: Nahost-Konflikt sorgt für neue Unsicherheit Die geopolitische Lage dominiert die Stimmung an den Märkten. Die wichtigsten Entwicklungen: ⚠️ Donald Trump erklärt den Waffenstillstand mit dem Iran für beendet.

Die USA verschärfen ihre Sanktionen gegen iranische Ölexporte.

🛢️ Die Sorge vor einer Eskalation in der Straße von Hormus nimmt wieder zu.

💵 Anleger flüchten verstärkt in den US-Dollar und andere sichere Anlageklassen. Diese Entwicklungen sorgen weltweit für eine höhere Risikoaversion an den Finanzmärkten. 📉 US Börse: Alle wichtigen Indizes starten im Minus Die wichtigsten US-Indizes geraten zum Handelsstart unter Druck. 📊 Aktuelle Entwicklung 📉 S&P 500 (US500): -0,5 %

💻 Nasdaq 100 (US100): -0,25 %

🏦 Dow Jones (US30): -0,9 %

🏢 Russell 2000 (US2000): -0,5 % Vor allem steigende Energiekosten und höhere Marktzinsen belasten die Stimmung an der US Börse heute. 🛢️ Ölpreis und Anleiherenditen steigen deutlich Die geopolitischen Spannungen wirken sich unmittelbar auf mehrere Anlageklassen aus. Die wichtigsten Entwicklungen: 🛢️ Brent-Rohöl steigt auf rund 79 US-Dollar je Barrel.

🛢️ WTI klettert wieder über die Marke von 75 US-Dollar .

📈 Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt auf 4,57 % .

📊 Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen erhöht sich auf 4,22 %. Steigende Ölpreise schüren Inflationssorgen und erhöhen den Druck auf zinssensitive Wachstumswerte. 💻 Chip- und KI-Aktien bleiben unter Druck Technologiewerte gehören erneut zu den schwächsten Sektoren. 📉 Verlierer 🤖 Nvidia verliert mehr als 0,4 % und notiert rund 16 % unter dem Mai-Hoch.

💾 Anleger trennen sich weiterhin von vielen Chip- und KI-Aktien. 📈 Lichtblicke Nach den starken Kursverlusten der vergangenen Tage zeigen einige Speicherhersteller erste Erholungstendenzen: 💽 Sandisk: +4 %

💾 Western Digital: +4 %

📈 Micron: +0,8 % Die Marktrotation innerhalb des Technologiesektors setzt sich damit fort. ⚡ Unternehmensnachrichten bewegen die US Börse heute Neben der Geopolitik sorgen mehrere Einzelwerte für Aufmerksamkeit. 📈 Gewinner 🛢️ ExxonMobil: profitiert von den gestiegenen Ölpreisen und legt rund 3 % zu.

⛽ Chevron: +0,8 %

🛢️ Occidental Petroleum: +1,7 % nach Analysten-Hochstufung.

🛍️ Alibaba ADR: +10 % nach Optimismus vor den Quartalszahlen.

🌐 Baidu: +5 %

🛒 JD.com: +3,2 % 📉 Verlierer ✈️ United Airlines: -2,9 % wegen steigender Treibstoffkosten.

🚢 Carnival: -3,1 %.

🔋 FuelCell Energy: -12 % nach einer Kapitalmaßnahme. Die hohe Volatilität zeigt, wie unterschiedlich einzelne Branchen auf das aktuelle Marktumfeld reagieren. 🏦 FOMC-Protokoll rückt in den Fokus Neben den geopolitischen Entwicklungen achten Anleger auf die Geldpolitik. Heute im Fokus: 📝 Veröffentlichung des FOMC-Protokolls .

🏦 Hinweise auf den zukünftigen Zinspfad der Federal Reserve.

📊 Mögliche Auswirkungen auf Anleiherenditen und Aktienbewertungen. Gerade in einem Umfeld steigender Inflationserwartungen könnten Aussagen der Fed für zusätzliche Marktbewegungen sorgen. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die weitere Entwicklung der US Börse stehen insbesondere folgende Faktoren im Fokus: 🌍 Weitere Nachrichten aus dem Nahen Osten.

🛢️ Entwicklung der Ölpreise.

🏦 Aussagen der Federal Reserve.

💻 Entwicklung der Chip- und KI-Aktien.

📈 Verhalten der US-Anleiherenditen. Diese Faktoren dürften die Richtung an der Wall Street in den kommenden Handelstagen maßgeblich bestimmen. 🧾 Fazit: US Börse zwischen Geopolitik und Zinssorgen Die US Börse heute wird aktuell vor allem von geopolitischen Risiken und steigenden Inflationserwartungen bestimmt. Die Eskalation im Nahen Osten treibt die Ölpreise nach oben, belastet die Aktienmärkte und sorgt gleichzeitig für höhere Anleiherenditen. Besonders zinssensitive Technologie- und Wachstumswerte geraten dadurch erneut unter Druck. Für die US Börse bleiben in den kommenden Tagen sowohl die weitere Entwicklung des Nahost-Konflikts als auch die Signale der US-Notenbank entscheidend. Sollten sich die geopolitischen Spannungen entspannen und die Renditen stabilisieren, könnten sich insbesondere stark gefallene Technologieaktien wieder erholen. Kurzfristig dürfte die Volatilität jedoch hoch bleiben. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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