Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street auf Rekordkurs

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street setzt Rekordjagd fort 🚀

Die US-Börsen bleiben im Rallymodus. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 steigen nach positiven geopolitischen Signalen und einer starken Berichtssaison erneut deutlich an. Vor allem große Technologie- und KI-Werte sorgen für Kauflaune an der Wall Street.

Die Aussicht auf eine mögliche Annäherung zwischen den USA und Iran verbessert die Stimmung zusätzlich und erhöht die Risikobereitschaft der Anleger. Während Öl- und Gaswerte unter Druck geraten, profitieren vor allem Halbleiter- und KI-Aktien.

📊 Key Takeaways

Nasdaq 100 und S&P 500 steigen deutlich

KI- und Halbleiterwerte treiben die Rally

Hoffnungen auf Frieden belasten Ölwerte

Nasdaq 100 und S&P 500 erreichen neue Höchststände 📈

Der Nasdaq 100 und der S&P 500 setzen ihre Rekordserie fort:

Nasdaq 100 steigt um knapp 1%

S&P 500 erreicht neue Allzeithochs nahe 7.400 Punkten

Der Index notiert inzwischen fast 20% über den Tiefs vom März

Vor allem die laufende Berichtssaison stützt die Märkte. Die Gewinne vieler US-Konzerne zeigen, dass die hohen Bewertungen an der Wall Street weiterhin fundamental unterstützt werden.

KI-Boom bleibt zentraler Treiber für die US-Börsen 🤖

Besonders stark zeigen sich erneut Unternehmen rund um künstliche Intelligenz und Rechenzentren:

AMD gewinnt rund 4%

Super Micro Computer springt um 13%

KI-Infrastruktur bleibt das dominante Wachstumsthema

Die starke Nachfrage nach AI-Servern, Chips und Rechenleistung sorgt weiterhin für Optimismus im Technologiesektor.

Gleichzeitig zeigen einzelne Unternehmen wie Arista Networks, dass Anleger inzwischen noch stärker auf Margen und Ausblicke achten.

Arista Networks enttäuscht trotz starker Zahlen ⚠️

Arista Networks präsentierte eigentlich solide Quartalszahlen:

Umsatz: +35% YoY

Gewinn je Aktie klar über Erwartungen

Starkes Wachstum im AI-Networking

Dennoch verlor die Aktie nachbörslich fast 14%, da die Margenprognose leicht enttäuschte. Dies zeigt, wie anspruchsvoll die Erwartungen an KI-Unternehmen inzwischen geworden sind.

Dow Jones profitiert von Entspannungssignalen im Nahen Osten

Auch der Dow Jones zeigt sich stabil. Hoffnung auf eine diplomatische Lösung zwischen den USA und Iran sorgt für Entspannung:

Rohstoff- und Energiepreise geben nach

Airlines, Kreuzfahrt- und Industrieaktien steigen

Defensive Energieunternehmen geraten unter Druck

Der Markt setzt zunehmend darauf, dass eine Eskalation im Nahen Osten vermieden werden könnte.

Unternehmensnews im Überblick

Weitere wichtige Bewegungen an der Wall Street:

Uber +9% nach starkem Ausblick

CVS Health hebt Jahresprognose an

GE Aerospace mit positivem EBITDA-Ausblick

TransMedics verliert über 20% nach Analystenabstufung

Alphabet profitiert von starken Verily-Zahlen

Fazit

Der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq 100 bleiben klar im Aufwärtstrend. Vor allem KI- und Halbleiterwerte treiben die Rally weiter an.

Trotz geopolitischer Risiken setzen Anleger aktuell auf starke Unternehmensgewinne, sinkende Ölpreise und die Hoffnung auf Stabilisierung im Nahen Osten. Kurzfristig bleibt jedoch entscheidend, ob die hohen Erwartungen an den Technologiesektor weiterhin erfüllt werden können.