Nasdaq 100 Prognose: Nasdaq 100 Analyse nach der starken Rallye 2026

Das Wichtigste in Kürze Der Nasdaq steigt seit Ende März um mehr als 25 %

Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt kurzfristig überkaufte Bedingungen mit einem RSI nahe 80

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt dennoch positiv

Die starke Aufwärtsbewegung im Nasdaq 100 setzt sich fort. Der US100-Kontrakt, der den Technologieindex abbildet, hat sich seit seinem lokalen Tief vom 31. März um mehr als 25 % erholt. Vor allem der Halbleitersektor sorgt 2026 erneut für Optimismus am US-Aktienmarkt und treibt die Rallye im Technologiesektor an. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Nasdaq 100 Analyse: RSI signalisiert überkaufte Marktphase Ein Blick auf den Tageschart des Nasdaq 100 zeigt, dass der RSI-Indikator bereits die Marke von 80 erreicht. Damit nähert sich der Index klar einer überkauften Marktphase an. Gleichzeitig zählt die Dynamik der vergangenen 35 Handelstage zu den stärksten Aufwärtsbewegungen der jüngeren US-Börsengeschichte. Aus technischer Sicht steigt damit die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Korrektur. Nasdaq 100 im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Wichtige Unterstützungen im Nasdaq 100 Sollte es zu einer Konsolidierung kommen, dürften Anleger insbesondere folgende Unterstützungszonen beobachten: 28.000 Punkte - wichtige Trendlinien-Unterstützung

- wichtige Trendlinien-Unterstützung 27.000 Punkte - relevante Price-Action-Zone Bleibt das Momentum hingegen intakt, könnte der Nasdaq 100 schon in den kommenden Wochen die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten testen. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Nasdaq 100 Prognose: Zinssenkungen könnten nächste Rallye-Stufe auslösen Für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wären vor allem zwei Faktoren entscheidend: weiter fallende Ölpreise

steigende Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank Zusätzliche Unterstützung könnte der Markt erhalten, falls Kevin Warsh künftig die Führung der Federal Reserve übernehmen sollte. Anleger spekulieren bereits darauf, dass eine lockerere Geldpolitik die Wachstumswerte im Nasdaq 100 weiter antreiben könnte. Bewertung bleibt trotz Rallye moderat Trotz der starken Erholung erscheinen die Bewertungskennzahlen vieler Nasdaq-100-Unternehmen weiterhin vergleichsweise niedrig. Hintergrund sind die vorherigen Rückgänge im Softwaresektor sowie eine starke Berichtssaison. Sowohl Kurs-Gewinn-Verhältnisse als auch Kurs-Umsatz- und Kurs-Buchwert-Verhältnisse notieren aktuell weiterhin unter historischen Extremwerten. Dies könnte mittelfristig weiteres Potenzial für den Technologiesektor eröffnen. Fazit zur Nasdaq 100 Analyse Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt ein technisch starkes, kurzfristig jedoch zunehmend überhitztes Marktumfeld. Während der RSI auf eine mögliche Korrektur hindeutet, bleibt der mittelfristige Trend durch starke Fundamentaldaten und Hoffnungen auf Zinssenkungen unterstützt. Die kommenden Wochen dürften entscheidend dafür werden, ob der Nasdaq 100 zunächst konsolidiert oder direkt Kurs auf die Marke von 30.000 Punkten nimmt. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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