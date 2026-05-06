Drägerwerk Aktie im Aktien Marathon - Langfristige Analyse & Prognose bis 2030

Drägerwerk Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie unter langfristigen fundamentalen Gesichtspunkten. Anders als bei kurzfristig orientierten Marktbetrachtungen liegt der Fokus auf der nachhaltigen Entwicklung eines Unternehmens sowie den Perspektiven bis 2028 beziehungsweise 2030.

Im Mittelpunkt stehen fundamentale Kennzahlen, langfristige Wachstumsaussichten sowie die charttechnische Verfassung der Aktie. Die Analysen sollen insbesondere langfristig orientierten Anlegern helfen, die eigene Einschätzung zur jeweiligen Aktie mit einer fundierten Bewertung abzugleichen.

In dieser Ausgabe des Aktien Marathon steht die Drägerwerk Aktie im Fokus.

► Drägerwerk WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636 / Kürzel: DRW3 / Symbol: DRWKF

✅ Drei Key Takeaways

Langfristiger Aufwärtstrend intakt: Die Drägerwerk Aktie konnte sich innerhalb von rund 15 Monaten nahezu verdoppeln und befindet sich trotz jüngster Gewinnmitnahmen weiterhin in einem übergeordnet bullischen Trend.

Die Drägerwerk Aktie konnte sich innerhalb von rund 15 Monaten nahezu verdoppeln und befindet sich trotz jüngster Gewinnmitnahmen weiterhin in einem übergeordnet bullischen Trend. Wichtige Unterstützungszonen im Fokus: Die SMA20 im Wochenchart sowie die SMA50 im Tageschart sind aktuell entscheidende charttechnische Marken. Eine Stabilisierung darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Die SMA20 im Wochenchart sowie die SMA50 im Tageschart sind aktuell entscheidende charttechnische Marken. Eine Stabilisierung darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Solide Fundamentaldaten: Drägerwerk überzeugt mit stabiler Geschäftsentwicklung, einer Eigenkapitalquote von rund 50 Prozent sowie kontinuierlich steigenden Dividenden - interessante Faktoren für langfristig orientierte Anleger im Aktien Marathon.

Drägerwerk Aktie: Chartcheck im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Drägerwerk Aktie konsolidierte von September 2022 bis Anfang 2025 in einer breiten Seitwärtsbewegung. Nach dem Ausbruch aus dieser Phase konnte der Anteilsschein deutlich zulegen und bis Ende 2025 dynamisch ansteigen. Besonders zu Jahresbeginn nahm das Kaufinteresse nochmals spürbar zu.

Im Hoch erreichte die Drägerwerk Aktie 98,60 EUR, bevor in den vergangenen drei Handelswochen Gewinnmitnahmen einsetzten. Trotz dieses Rücksetzers konnte sich die Aktie innerhalb von rund 15 Monaten im Kurs nahezu verdoppeln.

Der Wochenchart zeigt deutlich, dass die aktuelle Korrektur bis an die SMA20 (aktuell 86,47 EUR) zurückgeführt hat. Diese Durchschnittslinie fungierte bereits im August 2025 sowie im Dezember 2025 als belastbarer Unterstützungsbereich.

Kann sich die Drägerwerk Aktie im Bereich der SMA20 stabilisieren, besteht die Chance auf eine erneute Aufwärtsbewegung in Richtung Jahreshoch. Darüber könnte das Hoch aus März 2020 bei 108,50 EUR ein weiteres mittelfristiges Ziel darstellen.

Sollte die Aktie die SMA20 jedoch auf Wochenschlussbasis unterschreiten und sich weiter von dieser Durchschnittslinie entfernen, würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Szenario könnte die nächste relevante Unterstützungszone im Bereich der SMA50 bei aktuell 75,51 EUR liegen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: bullisch

Drägerwerk Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die ausgeprägte Seitwärtsphase lässt sich im Tageschart noch klarer nachvollziehen. Besonders die SMA200 (aktuell 76,64 EUR) besitzt auf Tagesbasis eine hohe Relevanz.

Bereits Ende des vergangenen Jahres stabilisierte diese Durchschnittslinie die Drägerwerk Aktie nachhaltig. Von dort aus entwickelte sich die anschließende Aufwärtsbewegung bis an das aktuelle Jahreshoch. Unterstützt wurde der Trend dabei regelmäßig von der SMA20 (aktuell 93,37 EUR) sowie der SMA50 (aktuell 90,72 EUR).

In den vergangenen beiden Handelswochen sorgten Gewinnmitnahmen allerdings dafür, dass die Aktie unter die SMA50 zurückfiel. Entscheidend wird nun sein, ob sich die Drägerwerk Aktie zeitnah wieder oberhalb beziehungsweise im direkten Umfeld dieser Durchschnittslinie etablieren kann.

Gelingt dies, könnten weitere Erholungsbewegungen folgen und die Aktie erneut über die SMA50 sowie anschließend über die SMA20 führen. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Jahreshoch würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursanstiege erhöhen. Das im Wochenchart genannte Ziel bei 108,50 EUR bliebe dann erreichbar.

Sollte die Schwächephase dagegen anhalten und die Aktie den Kontakt zur SMA50 verlieren, könnte sich die Korrekturbewegung bis an die SMA200 ausweiten.

Aktuelle Einschätzung Tageschart: neutral

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Unternehmensprofil der Drägerwerk AG & Co. KGaA

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA entwickelt, produziert und vertreibt seit 1889 Geräte und Systeme in den Bereichen Medizin- und Sicherheitstechnik.

Zu den Kunden zählen Unternehmen und Institutionen aus der Notfall- und Akutmedizin, dem Personenschutz sowie Einsatzbereiche wie stationäre und mobile Gasmesstechnik oder Gefahrenmanagement.

Das Produktportfolio umfasst unter anderem:

Anästhesiearbeitsplätze

Beatmungsgeräte

Patientenmonitoring

Lösungen für die Versorgung von Früh- und Neugeborenen

IT-Lösungen für Operationssäle

Gasmanagementsysteme

Darüber hinaus bedient Drägerwerk Feuerwehr, Rettungsdienste, Behörden und Industriekunden mit umfassenden Sicherheits- und Gefahrenmanagementsystemen. Dazu zählen Atemschutztechnik, Gasmesssysteme, Tauchtechnik sowie Alkohol- und Drogenmessgeräte.

Zusätzlich entwickelt das Unternehmen individuelle Kundenlösungen wie Brandübungsanlagen, Trainingskonzepte und Schulungen.

Aktionärsstruktur Drägerwerk:

Institutionelle Anleger haben nur eine untergeordnete Bedeutung in der Aktionärsstruktur. Über 70 Prozent der Anteile werden von der Familie Dräger gehalten.

Wichtige Bewertungskennzahlen Drägerwerk 2025 - 2021

Der Umsatz hat sich in den letzten drei Jahren im Betrachtungszeitraum nur moderat erhöht. Gegenüber 2021 stieg dieser um gut 150 Mio. EUR oder 4,6 Prozent.



Die Zahl der Beschäftigten hingegen ist im Betrachtungszeitraum kontinuierlich angestiegen. Gegenüber 2021 werden aktuell gut 800 Personen mehr beschäftigt.



Der pro-Kopf-Umsatz hat sich in den letzten fünf Jahren nicht verändert.

Das operative Ergebnis konnte bis 2022 immer im grünen Bereich ausgewiesen werden. Zu konstatieren ist aber, dass sich diese Kennzahl 2025 gegenüber 2021 negativ entwickelt hat.

Das Ergebnis vor Steuern lag 2025 bei über 200 Mio. EUR, aber unter dem Ergebnis von 2021.

Der Gewinn pro Aktie hat sich von 2023 bis 2025 kontinuierlich verbessert und lag 2025 auch über dem Wert von 2021.

Aktionäre haben sich in den letzten drei Jahren über eine steigende Dividende freuen können. 2025 wurden 2,27 EUR je Anteilsschein ausgeschüttet.

Die Aktie ist mit einem KGV von unter 10 im Jahr 2025 sehr günstig bewertet.

Das Eigenkapital ist im Berichtszeitraum kontinuierlich angewachsen. Gegenüber 2021 konnte das Eigenkapital um gut 370 Mio. EUR gesteigert werden.

Die Eigenkapitalquote lag 2025 knapp unter 50 Prozent und konnte in den letzten fünf Jahren um fast 11 Prozentpunkte gesteigert werden.

Aktien Marathon Fazit zur Drägerwerk Aktie

Die Drägerwerk Aktie konnte in den vergangenen Jahren eine insgesamt stabile fundamentale Entwicklung vorweisen. Besonders positiv hervorzuheben sind die kontinuierliche Verbesserung des Eigenkapitals, eine Eigenkapitalquote von rund 50 Prozent sowie die sukzessive angehobene Dividende.

Auch die starke Kursentwicklung der vergangenen 15 Monate spricht derzeit für die relative Stärke des Wertpapiers.

Aus Sicht des Aktien Marathon könnte die Drägerwerk Aktie daher weiterhin als interessante Depotbeimischung für langfristig orientierte Anleger in Betracht kommen. Entscheidend bleibt jedoch, ob die Aktie die wichtigen charttechnischen Unterstützungszonen verteidigen kann.

Quellen: Finanzen.de, draeger.com, boerse.de, Afu Research, aktienfinder.net

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FAQ zur Drägerwerk Aktie

Was macht die Drägerwerk AG?

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA entwickelt Medizin- und Sicherheitstechnik. Das Unternehmen produziert unter anderem Beatmungsgeräte, Patientenmonitoring-Systeme, Atemschutztechnik sowie Gasmessgeräte für Industrie, Feuerwehr und Rettungsdienste.

Ist die Drägerwerk Aktie ein langfristiges Investment?

Die Drägerwerk Aktie gilt aufgrund stabiler Fundamentaldaten, einer soliden Eigenkapitalquote und kontinuierlicher Dividendenzahlungen als interessante Option für langfristig orientierte Anleger.

Wie ist die aktuelle Chartlage der Drägerwerk Aktie?

Die Drägerwerk Aktie befindet sich weiterhin in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Kurzfristig stehen jedoch wichtige Unterstützungen wie die SMA20 und die SMA50 im Fokus.

Welche Kursziele sind bei der Drägerwerk Aktie relevant?

Kann die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen, könnte zunächst das Jahreshoch erneut angelaufen werden. Darüber rückt das Hoch aus März 2020 bei 108,50 EUR in den Fokus.

Welche Risiken gibt es bei der Drägerwerk Aktie?

Zu den wichtigsten Risiken zählen mögliche Gewinnmitnahmen nach der starken Kursentwicklung sowie ein nachhaltiger Bruch wichtiger charttechnischer Unterstützungen.

Warum wird die Drägerwerk Aktie im Aktien Marathon analysiert?

Im Aktien Marathon werden Aktien mit langfristigem Potenzial analysiert. Die Drägerwerk Aktie überzeugt durch stabile Fundamentaldaten, starke Marktpositionen und eine positive langfristige Entwicklung.

Zahlt Drägerwerk eine Dividende?

Ja, Drägerwerk zahlt regelmäßig eine Dividende und konnte diese in den vergangenen Jahren sukzessive erhöhen.

Für welche Anleger eignet sich die Drägerwerk Aktie?

Die Drägerwerk Aktie eignet sich insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die auf stabile Geschäftsmodelle im Bereich Medizin- und Sicherheitstechnik setzen möchten.