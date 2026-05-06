Goldpreis steigt deutlich – Gold Prognose bleibt spannend

Goldpreis steigt kräftig – Gold Prognose rückt wieder in den Fokus ✨

Der Goldpreis zeigt am Mittwoch deutliche Stärke. Gemeinsam mit Silber profitieren die Edelmetalle von einem schwächeren US-Dollar sowie sinkenden Renditen am Anleihemarkt. Gleichzeitig sorgen Hoffnungen auf Fortschritte bei möglichen Friedensgesprächen zwischen den USA und Iran für neue Dynamik an den Märkten.

Nachdem Gold vor der jüngsten Fed-Sitzung noch unter Druck stand, verbessert sich nun das Umfeld für Edelmetalle deutlich. Vor allem die Kombination aus fallenden US-Renditen und einem schwächeren Dollar unterstützt die aktuelle Gold Prognose.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

📊 Key Takeaways

Goldpreis steigt deutlich an

Schwächerer Dollar unterstützt Gold

50-Tage-Linie bleibt entscheidender Widerstand

Goldpreis profitiert von sinkenden US-Renditen 📈

Ein zentraler Treiber für den aktuellen Anstieg beim Goldpreis sind fallende Renditen bei US-Staatsanleihen.

Warum das wichtig ist:

Gold wirft keine laufenden Zinsen ab

Sinkende Renditen reduzieren die Opportunitätskosten

Edelmetalle werden dadurch attraktiver für Anleger

Zusätzlich belastet der schwächere US-Dollar den Greenback-Markt und unterstützt die Nachfrage nach Gold und Silber.

Gold Prognose: Wichtiger Widerstand bei 4.800 USD ⚠️

Aus technischer Sicht bleibt die Zone um 4.800 USD je Unze entscheidend.

Der Goldpreis näherte sich zuletzt der 50-Tage-EMA, die aktuell als wichtiger Widerstand fungiert. Dort setzten jedoch zunächst Gewinnmitnahmen ein.

Das zeigt:

Anleger bleiben vorsichtig

nachhaltiger Ausbruch noch nicht bestätigt

geopolitische Schlagzeilen sorgen weiterhin für hohe Volatilität

Nahost-Konflikt bleibt entscheidender Faktor 🌍

Die Märkte reagieren derzeit extrem sensibel auf Nachrichten rund um den Nahen Osten.

Positive Signale:

mögliche Fortschritte bei US-Iran-Gesprächen

sinkende Ölpreise

geringerer Inflationsdruck

Negative Szenarien:

erneute Eskalation könnte Gold schnell wieder antreiben

steigende Unsicherheit würde sichere Häfen stärken

Die kurzfristige Gold Prognose hängt daher stark von geopolitischen Entwicklungen ab.

Silber ebenfalls stark gefragt

Neben Gold zeigt auch Silber deutliche Stärke. Der Markt profitiert:

von sinkenden Renditen

vom schwächeren Dollar

von steigender Risikobereitschaft

Silber bleibt dabei traditionell volatiler als Gold und reagiert besonders sensibel auf Marktstimmungen.

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Fazit

Der Goldpreis zeigt aktuell eine starke Erholung, unterstützt durch sinkende US-Renditen und einen schwächeren Dollar. Für die kurzfristige Gold Prognose bleibt jedoch entscheidend, ob Gold den Widerstand rund um die 50-Tage-Linie nachhaltig überwinden kann.

Geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten und die weitere Entwicklung der US-Zinsen dürften die Richtung am Edelmetallmarkt in den kommenden Tagen maßgeblich bestimmen.

Gold Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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