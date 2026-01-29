E.ON Prognose 2025: Aktie im Fokus nach Anleiheemission und starkem Chartbild

Das Wichtigste in Kürze Bestätigte E.ON Prognose 2025 schafft Planungssicherheit

Finanzierung frühzeitig gesichert, Investitionen steigen

Chartbild klar bullisch – Aktie im Fokus technischer Anleger

Das E.ON Unternehmen hat im Januar zwei Anleiheemissionen durchgeführt, die den Finanzierungsbedarf 2026 decken sollen. Die Prognosen für die Ergebnisse 2025 wurde vom Vorstand bestätigt. ► E.ON WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN ✅ Drei Key Takeaways Bestätigte E.ON Prognose 2025 schafft Planungssicherheit

Der Vorstand hat den Ausblick für 2025 bestätigt. Erwartet werden ein bereinigtes EBITDA von 9,6 bis 9,8 Mrd. EUR sowie ein Konzernüberschuss von 2,85 bis 3,05 Mrd. EUR – ein solides Fundament für die weitere Kursentwicklung.

Finanzierung frühzeitig gesichert, Investitionen steigen

Mit zwei Anleiheemissionen (inklusive grünem Bond) hat E.ON den Finanzierungsbedarf für 2026 frühzeitig abgesichert. Gleichzeitig liegen die Investitionen im laufenden Jahr im Jahresvergleich deutlich höher, was die Wachstumsstrategie unterstreicht.

Chartbild klar bullisch – Aktie im Fokus technischer Anleger

Die Aktie notiert oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20/SMA50). Solange diese Marken halten, überwiegt das bullische Szenario mit weiteren Kurschancen in Richtung der nächsten Widerstände. Short Cut – E.ON Prognose auf einen Blick Die E.ON Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger. Der Konzern hat im Januar zwei Anleiheemissionen erfolgreich platziert und damit den Finanzierungsbedarf für 2026 frühzeitig abgesichert. Gleichzeitig bestätigte der Vorstand die E.ON Prognose für das Geschäftsjahr 2025, was dem Markt zusätzliche Planungssicherheit gibt. Fundamentaldaten der E.ON Aktie Kennzahl Wert Aktueller Preis 17,72 EUR Marktkapitalisierung 46,31 Mrd. EUR Umsatz 2024 80,12 Mio. EUR Eigenkapitalquote (2024) 25,40 % KGV (2026*) 15,59 4-Wochen-Performance +6,14 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2025* 3,48 % Branche Energieversorger * Prognose Parkettgeflüster: Finanzierung und operative Entwicklung Der E.ON-Konzern hat kürzlich zwei Anleihen emittiert: Eine Anleihe über 750 Mio. EUR mit achtjähriger Laufzeit und einem Kupon von 3,448 %

Ein grüner Bond über 850 Mio. EUR mit zwölfjähriger Laufzeit und einem Kupon von 3,895 % Mit diesen Maßnahmen sichert E.ON den Finanzierungsbedarf für 2026 in Höhe von 3,5 bis 5 Mrd. EUR frühzeitig ab. Bis zum 30.09.2025 wurden bereits 5,1 Mrd. EUR investiert, rund 400 Mio. EUR mehr als im Vorjahr. Operativ zeigte sich eine deutliche Verbesserung: Bereinigtes EBITDA (9 Monate 2025): 7,4 Mrd. EUR (+700 Mio. EUR im Jahresvergleich)

Bereinigter Konzernüberschuss: 2,3 Mrd. EUR (leicht höher im Jahresvergleich) Die E.ON Prognose 2025 wurde bestätigt: EBITDA: 9,6 bis 9,8 Mrd. EUR

Bereinigter Konzernüberschuss: 2,85 bis 3,05 Mrd. EUR

Investitionen: 8,6 Mrd. EUR Chartcheck Tageschart – Technische Einschätzung Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich ein klar bullisches Bild. Die Aktie fand Mitte Januar 2025 einen Boden und konnte sich seither kontinuierlich nach oben schieben. Rücksetzer – unter anderem im April und Dezember – wurden konsequent gekauft. Besonders relevant: Stabilisierung Ende November an der SMA200 (15,77 EUR)

Dynamischer Ausbruch über SMA20 (16,94 EUR) und SMA50

Neues Hoch im jüngsten Handel, Schlusskurs nahe Tageshoch Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 hält, bleibt das Chartbild positiv. Potenzielle Kursziele liegen bei: 18,89 EUR (GAP)

22,49 EUR

25,48 EUR E.ON Prognose – Tageschart Einschätzung: bullisch Übergeordneter Ausblick (12–18 Monate):

Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Rücksetzer sollten spätestens im Bereich der SMA50 aufgefangen werden. Wahrscheinlichkeiten: Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 % YouTube Trading Videos 4-Stunden-Chart: Kurzfristige Perspektive Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4-Stunden-Chart bleibt die E.ON Aktie im Fokus technisch überzeugend. Die SMA200 (16,05 EUR) fungierte mehrfach als Entscheidungsmarke. Nach Überwindung dieser Linie setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein. Aktuell: Kurs oberhalb der SMA20 (16,94 EUR)

Stabilisierung zuletzt an der SMA50 (17,06 EUR) Solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert, ist mit einer Fortsetzung der Bewegung zu rechnen. Ein Bruch der SMA50 würde das Chartbild hingegen eintrüben. E.ON Prognose – 4h-Chart Einschätzung: bullisch Übergeordneter Ausblick (3 Monate):

Seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung wahrscheinlich. Wahrscheinlichkeiten: Bullisches Szenario: 65 %

Bärisches Szenario: 35 % Wichtige Kursmarken der E.ON Aktie Widerstände:

18,89 (GAP) · 20,36 · 22,49 · 25,48 · 26,83 Unterstützungen:

17,51 · 17,21 · 17,06 · 16,94 · 16,88 (GAP) · 16,81 · 16,06 · 16,05 · 15,77 Quelle: Daten / Charts aus xStation5 AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.