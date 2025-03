E:ON: Umsatzrückgang aber profitable Erwartungen🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 11.03.2025

AKTIE IM FOKUS: E.ON

WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Das Unternehmen wird auch zuk√ľnftig von der Energiewende profitieren. F√ľr die kommenden Jahre wird ein stetiges und profitables Wachstum angestrebt.¬†

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 12,76 EUR Marktkapitalisierung 33,81 Mrd. EUR Umsatz 2023 80,12 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2023) ¬†25,40 % KGV 2025* 11,66 4 Wochen Performance + 6,55 % Bewertung stark √ľberbewertet Div. Rendite 2025* ¬†4,43 % Branche Energieversorger

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Die Energiewende ist und bleibt ein Wachstumstreiber f√ľr E.ON. Alleine 2024 wurde vom Konzern 7,5 Mrd. EUR investiert, was gut 1 Mrd. EUR √ľber dem Wert von 2023 liegt. Das bereinigte EBITDA bel√§uft sich 2024 auf 9,049 Mio. EUR und liegt damit unter dem Wert von 2023 (9,370 Mio. EUR). F√ľr 2028 peilt der Konzern einen bereinigtes EBITDA von 11,3 Mrd. EUR an. Das w√ľrde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 EUR bedeuten.

Die Ums√§tze belaufen sich 2024 auf 80,119 Mio. EUR, was einen R√ľckgang von 14 Prozent gegen√ľber dem Vorjahr bedeutet. Der bereinigte Konzern√ľberschuss bel√§uft sich 2024 auf 2,8 Mrd. EUR. Hier betr√§gt der R√ľckgang gegen√ľber dem Vorjahr. Ausgesch√ľttet werden sollen 2024 eine Dividende von 0,55 EUR.

Der operative Cashflow liegt im Berichtsjahr bei 5,673 Mio. EUR und damit gegen√ľber dem Vorjahr unver√§ndert. Das Eigenkapital konnte um 21 Prozent auf 24.2 Mrd. EUR gesteigert werden.

E.ON geht davon aus, dass die Energiewende bis weit in die 2030er Jahre f√ľr ein stetiges und profitables Wachstum sorgen.¬†

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie konnte sich bis Mitte Mai zun√§chst etwas erholen, gab die Gewinne nachfolgend aber wieder ab. Es ging bis Mitte August in einer engen Box seitw√§rts weiter. Es stellte sich im Handelsverlauf Kaufdruck ein, der den Anteilsschein bis Mitte September an das Jahreshoch bei 13,80 EUR gebracht hat. Das Level konnte die Aktie aber nicht halten. Es ging bis Mitte Januar abw√§rts. Es haben sich bis dahin zwar Erholungen eingestellt, diese hatten aber keine Substanz. Eine Bodenbildung hat sich erst Mitte Januar eingestellt. Nachdem sich die Aktie zun√§chst erst moderat erholen konnte, nahm der Kaufdruck in den folgenden Handelswochen deutlich zu. Es ging in der letzten Handelswoche √ľber die 12 EUR, √ľber die sich der Anteilsschein auch hat festsetzen k√∂nnen.¬†

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier, nachdem das Jahreshoch formatiert war, zun√§chst an die 20-Tage-Linie (aktuell bei 12,06 EUR) zur√ľckgesetzt hat. Diese Linie hat zun√§chst etwas Support geboten, wurde dann aber aufgegeben. Es ging an die 50-Tage-Linie (aktuell bei 11,51 EUR) und nach einer kleineren Erholung dann an und unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 12,23 EUR). Erst Mitte Januar konnte sich die Aktie wieder verbindlich √ľber die 20-Tage-Linie und nachfolgend auch √ľber die 50-Tage-Linie schieben und festsetzen. Es ging weiter aufw√§rts an die 200-Tage-Linie. Hier hatte das Papier zun√§chst Probleme weiterzukommen. Es gelang zwar √ľber diese Durchschnittslinie zu laufen, das Wertpapier hatte zun√§chst Probleme sich zu l√∂sen. Der Move gelang dann Ende der letzten Handelswoche.

Mit dieser Bewegung hat sich da sich das Chartbild aufgehellt. Solange es die Aktie es schafft, sich per Tagesschluss √ľber der¬†200-Tage-Linie zu halten, solange besteht die Perspektive, dass es weiter aufw√§rts gehen k√∂nnte. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 13,45 EUR, die 13,80 EUR und dann die 16,85 EUR sein.

R√ľcksetzer, die sich einstellen k√∂nnten, haben die Perspektive, sich an der 200-Tage-Linie zu stabilisieren und zu erholen. In den letzten Handelstagen hat diese Durchschnittslinie gut als Unterst√ľtzung gehalten. Das Tageschart w√ľrde sich wieder eintr√ľben, wenn die Aktie unter diese Linie f√§llt und sich nachfolgend auch nicht an der 20-Tage-Linie erholen kann. Geht es unter diese Durchschnittslinie, so w√ľrde dies mit einer Eintr√ľbung des Tagescharts einher gehen. Weitere Abgaben in Richtung der 50-Tage-Linie k√∂nnten sich einstellen. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so sollte das Wertpapier sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch  

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange sich die Aktie per Tagesschluss √ľber der 200-Tage-Linie halten, so k√∂nnte es zu immer neuen Hochs gehen. Im Zuge von Schw√§che sollte es nicht mehr wesentlich unter die 50-Tage-Linie gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie vergleichsweise m√ľhelos √ľber die SMA20 (aktuell bei 12,49 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 12,21 EUR) geschoben hat. An der SMA200 (aktuell bei 11,56 EUR) ging es zun√§chst nicht weiter. Das Papier konnte sich dann aber an der SMA20 entlanghangeln und √ľber die SMA200 laufen. Ab Mitte Februar gelang es sich verbindlich von der SMA200 zu l√∂sen. Die R√ľcksetzer die sich nachfolgend eingestellt haben konnten sich jeweils an der SMA20 stabilisieren und erholen. Diese Bewegungen lassen sich aus dem Chart sehr gut herauslesen.

Auch das 4h Chart kann bullisch interpretiert werden. Solange die Aktie √ľber der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst an der SMA20 stabilisieren und erholen. H√§lt dieser Support nicht, so k√∂nnte es weiter abw√§rts an die SMA50 gehen. Sp√§testens hier sollte sich die Aktie bei Schw√§che wieder erholen.¬†

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst an der SMA20 bzw. darunter an der¬†SMA50 stabilisieren und erholen. Wird die¬†SMA50 aufgegeben, so m√ľsste der Fokus auf die Unterseite gerichtet sein. Solange das Papier √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es an neue Hochs gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

13,45

13,80

16,85

17,36

22,45

Unterst√ľtzungen

12,73

12,49

12,46

12,21

12,12 (GAP)

12,06

11,99 

11,95

11,56

11,48

10,78

210,45

9,90

Quelle: xStation5 von XTB

 

