EURUSD Prognose: US-Arbeitsmarktdaten belasten USD – Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze US-Jobmarkt schwächer als erwartet

EURUSD steigt deutlich

Fed-Druck nimmt zu

Forex Aktuell: US-Arbeitsmarktdaten schwach – Auswirkungen auf die EURUSD Prognose 13:15 Uhr dt. Zeit, United States – Beschäftigungsdaten für November Die neuesten ADP Nonfarm Employment Change-Daten überraschten die Märkte deutlich:

Aktuell: -32K | Prognose: 5K | Vorheriger Wert: 42K Damit ist der US-Arbeitsmarkt so schwach wie seit Januar 2016 nicht mehr. Laut ADP wurden im November 32.000 Stellen abgebaut, was die wirtschaftliche Unsicherheit in den USA unterstreicht. „Hiring has been choppy of late as employers weather cautious consumers and an uncertain macroeconomic environment,“ erklärte Dr. Nela Richardson, Chefökonomin bei ADP. „Der Rückgang im November war breit angelegt und wurde besonders durch kleinere Unternehmen getragen.“ ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Einfluss auf die EURUSD Prognose Nach Veröffentlichung der schwachen Arbeitsmarktdaten legte der Euro deutlich zu:

EURUSD stieg über 1,167 – dem höchsten Stand seit Ende Oktober. Der deutliche Arbeitsplatzverlust verstärkt die Erwartungen des Marktes, dass die US-Notenbank im Dezember eine Zinssenkung vornehmen könnte. Die Bedeutung der ADP-Zahlen ist diesmal besonders hoch, da die Fed ihr bevorstehendes FOMC-Meeting ohne die offiziellen Nonfarm Payrolls abhalten muss – diese werden erst am 16. Dezember veröffentlicht. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Forex Aktuell & Ausblick Die enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten schwächen den US-Dollar und unterstützen kurzfristig eine bullische EURUSD Prognose. Trader sollten die kommenden FOMC-Signale genau beobachten, da sie entscheidend für die nächste Bewegung im EURUSD sein werden. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

