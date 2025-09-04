Forex Aktuell: US-Arbeitsmarktdaten und Handelsbilanz im Fokus – EURUSD Prognose im Blick 14:30 PM dt. Zeit, Vereinigte Staaten – Arbeitsmarktdaten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Initial Jobless Claims): aktuell 237K; Prognose 230K; vorher 229K 14:30 PM dt. Zeit, Vereinigte Staaten – Handelsbilanz Juli Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Handelsbilanz: aktuell -78,30 Mrd.; Prognose -77,70 Mrd.; vorher -59,10 Mrd. Die heutigen Zahlen zu den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe verstärken die Serie schwächerer Arbeitsmarktdaten (nach ISM Employment, JOLTS und ADP). Das schürt Markterwartungen, dass der US-Arbeitsmarkt an Dynamik verliert und am Freitag ein schwächeres NFP-Ergebnis folgen könnte. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank (Fed) den Zinssenkungspfad beschleunigt. EURUSD Prognose: Technische Lage im Intraday-Chart Das Währungspaar EURUSD versuchte einen Ausbruch über den 100-Perioden-EMA im M30-Chart, konnte diesen aber nicht halten. Stattdessen setzte sich ein leichter Abwärtsdruck durch – entgegen den Erwartungen nach Veröffentlichung der Daten. Dies deutet darauf hin, dass Trader aktuell stärker auf die geldpolitische Perspektive und Risikostimmung achten, statt rein auf die Zahlen selbst. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit – Forex Aktuell & EURUSD Prognose Die Kombination aus schwächeren US-Daten und wachsender Erwartung einer dovishen Fed könnte mittelfristig Rückenwind für den EURUSD bringen. Kurzfristig bleibt das Paar jedoch anfällig für Rücksetzer, solange die Marke oberhalb des 100-EMA nicht nachhaltig verteidigt wird. Trader sollten die kommenden US-Arbeitsmarktdaten (NFP) genau beobachten, da diese den nächsten Impuls für die EURUSD Prognose liefern dürften. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

