EILMELDUNG: BIP der Eurozone und Deutschlands im 3. Quartal höher als erwartet 📈EURUSD legt zu

BIP-Wachstum (vorlÀufig) im 3. Quartal in der Eurozone (im Jahresvergleich): Ergebnis: 0,9 %

Prognose: 0,8 %

Zuvor: 0,6 % VorlÀufiges BIP-Wachstum im 3. Quartal in der Eurozone (im Vergleich zum Vorquartal): Ergebnis: 0,4 %

Prognose: 0,2 %

Zuvor: 0,3 % VorlÀufiges BIP in Deutschland im 3. Quartal (im Jahresvergleich): Ergebnis: 0,2 %

Prognose: 0,1 %

Zuvor: 0,3 % VorlÀufiges BIP im 3. Quartal in Italien (im Jahresvergleich): Ergebnis: 0,4 %

Prognose: 0,7 %

Zuvor: 0,9 % Spanien VPI im Jahresvergleich (Oktober): 1,8 % Prognose: 1,7 % Zuvor: 1,5 % Das WĂ€hrungspaar EURUSD verzeichnete nach einer Reihe lĂ€nderspezifischer Daten stĂ€rkere Bewegungen, die die positive Überraschung der Daten aus der Eurozone teilweise einpreisten. Daher gab es trotz der ĂŒber den Erwartungen liegenden Zahlen keine signifikanten Bewegungen bei der europĂ€ischen WĂ€hrung nach den Zahlen. Die vorlĂ€ufigen Zahlen zum BIP-Wachstum im dritten Quartal in Deutschland lagen ĂŒber den Erwartungen, was eine positive Überraschung sein könnte, insbesondere angesichts der anhaltend negativen Stimmung in Bezug auf die Gesundheit der deutschen Wirtschaft. Es ist jedoch anzumerken, dass die Wachstumsrate im dritten Quartal schwĂ€cher war als im Quartal zuvor.

Ein Àhnlicher Trend ist in Italien zu beobachten, wo ein Wert von 0,4 % ein um 0,5 Prozentpunkte geringeres Wachstum als im Quartal zuvor bedeutet. Die BIP-Daten hielten den Anstieg von vor einer Stunde beim WÀhrungspaar EUR/USD aufrecht und stÀrkten die europÀische WÀhrung weiter.

