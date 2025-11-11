GBPUSD Prognose – Schwache Arbeitsmarktdaten belasten das Pfund | Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze UK-Arbeitslosenquote über den Erwartungen

über den Erwartungen Pfund schwächer – BoE unter Druck

Die UK-Arbeitslosenquote stieg auf 5,0 % und lag damit über den Erwartungen von 4,9 % sowie dem vorherigen Wert von 4,8 %. Die Veränderung der Arbeitslosenzahl belief sich auf +29.000 (erwartet: +20.300, zuvor: +25.800). Auch der beschäftigungsbereinigte Wert (SA) fiel mit -32.000 deutlich schwächer aus als prognostiziert (+3.000, zuvor +1.000). Die Beschäftigungsveränderung im Dreimonatsvergleich (3M/3M) sank um 22.000, während Ökonomen mit einem Anstieg von 5.000 gerechnet hatten (zuvor +91.000). ►GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD Bei den durchschnittlichen Wochenverdiensten wurde ein Anstieg um 4,8 % im Jahresvergleich (YoY) gemeldet, leicht unter den Erwartungen von 5,0 % und dem vorherigen Wert von 5,0 %. Ohne Bonuszahlungen lag der Anstieg bei 4,6 % YoY, exakt im Rahmen der Prognosen, jedoch unter dem vorherigen 4,7 %. Forex Aktuell: Pfund schwächer – BoE unter Druck Das Währungspaar GBPUSD reagierte mit einem klaren Rückgang auf die deutlich schwächeren Arbeitsmarktdaten aus dem Vereinigten Königreich. Der Markt wertet die Daten als dovish – die Bank of England (BoE) dürfte nun unter wachsendem Druck stehen, die Zinsen weiter zu senken oder zusätzliche geldpolitische Lockerungsmaßnahmen einzuleiten. Die aktuelle GBPUSD Prognose bleibt daher vorsichtig: Solange sich der britische Arbeitsmarkt weiter abkühlt und die Lohnentwicklung an Dynamik verliert, dürfte das Pfund gegenüber dem US-Dollar weiter unter Druck bleiben. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit zur GBPUSD Prognose Die Kombination aus steigender Arbeitslosigkeit, schwacher Beschäftigungsentwicklung und moderatem Lohnwachstum deutet auf eine nachlassende Dynamik im britischen Arbeitsmarkt hin. Für Forex-Trader bleibt das Szenario klar: Das Pfund bleibt anfällig, und kurzfristige Abwärtsbewegungen im GBPUSD sind möglich, falls die BoE auf eine expansivere Geldpolitik setzt. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.