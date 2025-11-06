EURUSD Prognose: US-Arbeitsmarktdaten belasten Dollar – Forex Aktuell Analyse Oktober 2025

Das Wichtigste in Kürze US-Jobabbau erreicht Rekordniveau

EUR/USD profitiert von schwächerem Dollar

Forex Aktuell – erhöhte Marktvolatilität erwartet

12:30 PM GMT, Vereinigte Staaten – Challenger Job Cuts für Oktober 2025 US-Arbeitgeber kündigten im Oktober 153.074 Stellenstreichungen an, nach 54.064 im Vormonat. Das entspricht einem Anstieg um 175 % im Jahresvergleich und hebt die Gesamtzahl der Entlassungen 2025 auf über 1,09 Millionen – der höchste Stand bis Oktober seit 2020 und das größte Oktober-Gesamtvolumen seit 2003. Die Hauptgründe liegen in Kostenreduktionen, KI-Adoption, schwacher Nachfrage und dem sogenannten „DOGE Impact“ auf staatliche und nachgelagerte Arbeitsplätze. Besonders betroffen sind die Sektoren Logistik, Technologie, Einzelhandel, Dienstleistungen, Konsumgüter und Non-Profit-Organisationen. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Bemerkenswert ist zudem, dass Unternehmen trotz der üblichen Zurückhaltung im vierten Quartal – insbesondere vor der Feiertagssaison – eine ungewöhnlich hohe Zahl an Entlassungen ankündigten. Gleichzeitig fiel die geplante Neueinstellung mit nur 488.077 Jobs auf den niedrigsten Stand seit 2011. Dies deutet auf einen abkühlenden Arbeitsmarkt und eine schwache saisonale Einstellungsphase für 2025 hin. Auswirkungen auf den EUR/USD – Forex Aktuell Einschätzung Die schwachen US-Arbeitsmarktdaten belasten den US-Dollar, da sie auf eine verlangsamte Wirtschaftsdynamik und möglichen Druck auf die Zinspolitik der Fed hindeuten. Für Trader ergibt sich daraus eine interessante Perspektive für die EURUSD Prognose: Kurzfristig könnte der Euro gegenüber dem Dollar Aufwärtspotenzial gewinnen, wenn sich der Trend schwächerer US-Daten fortsetzt.

Mittelfristig bleibt die Entwicklung von Inflation und Zinsen entscheidend – insbesondere, ob die Fed auf die steigenden Entlassungen mit Zinssenkungen reagiert.

Technisch betrachtet bleibt die Marke von 1,08 USD als Widerstand und 1,065 USD als Unterstützung im Fokus vieler Analysten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit – EURUSD Prognose im Kontext der US-Arbeitsmarktdaten Die aktuellen Challenger Job Cuts bestätigen die wachsenden Rezessionssorgen in den USA. Für den Forex-Markt bedeutet das: erhöhte Volatilität im EUR/USD-Paar und Chancen für kurzfristige Long-Positionen im Euro, solange der US-Dollar schwächelt. 👉 Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Forex Aktuell, um die neuesten Entwicklungen und Marktprognosen zum EURUSD zu verfolgen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.