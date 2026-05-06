Nasdaq 100 Prognose: US-Iran-Annäherung treibt Technologieindex an

Die Aussicht auf ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran hat die Finanzmärkte spürbar belebt und den Nasdaq deutlich nach oben getrieben. Die jüngsten Berichte von Axios über eine mögliche geopolitische Entspannung im Nahen Osten verbesserten die Risikostimmung der Anleger deutlich und sorgten insbesondere bei Technologieaktien für Kaufinteresse. Für die aktuelle Nasdaq 100 Prognose stellt dies einen wichtigen positiven Impuls dar.
Nasdaq 100 Analyse: Geopolitische Entspannung stärkt die Märkte
Laut Axios steht das Weiße Haus kurz vor einer Vereinbarung mit dem Iran. Ziel ist ein einseitiges Memorandum of Understanding, das den Konflikt entschärfen und einen Rahmen für weiterführende Verhandlungen über das iranische Atomprogramm schaffen soll.
Die Märkte reagierten unmittelbar positiv auf die Nachricht. Anleger interpretierten die mögliche Annäherung als Signal sinkender geopolitischer Risiken. Besonders der Nasdaq profitierte von der verbesserten Stimmung, da Technologie- und Wachstumswerte in Phasen rückläufiger Unsicherheit häufig besonders stark gefragt sind.
Was berichtet Axios konkret?
Nach Angaben von zwei US-Regierungsvertretern sowie weiteren mit den Gesprächen vertrauten Quellen arbeiten beide Seiten an einer historischen Einigung. Zum ersten Mal seit Beginn des Konflikts könnten die USA und der Iran kurz vor einem vorläufigen Abkommen stehen.
Hinter den Kulissen sollen Jared Kushner und Steve Witkoff intensive diplomatische Gespräche führen - sowohl direkt als auch über Vermittler. Der Iran soll innerhalb der kommenden 48 Stunden auf zentrale Punkte des Entwurfs reagieren.
Das geplante 14-Punkte-Memorandum beinhaltet unter anderem:
- Ein Moratorium für die Urananreicherung im Iran für 12 bis 20 Jahre
- Eine schrittweise Aufhebung der US-Sanktionen
- Die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte in Milliardenhöhe
- Fortschritte bei der Öffnung der Straße von Hormus während einer 30-tägigen Verhandlungsphase
- Die mögliche Ausfuhr hoch angereicherten Urans aus dem Iran
Gerade letzterer Punkt gilt als besonders überraschend, da Teheran dies bislang strikt abgelehnt hatte.
Hier zum vollständigen Artikel: USA und Iran stehen laut offiziellen Angaben kurz vor der Unterzeichnung eines einseitigen Memorandums zur Beendigung des Krieges
Nasdaq 100 Prognose: Wie nachhaltig ist die Rally?
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Für die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt die geopolitische Entwicklung ein zentraler Faktor. Eine tatsächliche Einigung zwischen den USA und dem Iran könnte die Energiepreise stabilisieren und die globale Risikobereitschaft weiter erhöhen. Davon würden insbesondere wachstumsorientierte Technologieunternehmen profitieren.
Allerdings bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten. Innerhalb der iranischen Führung gibt es unterschiedliche Positionen, und viele Inhalte des Memorandums würden erst mit einem finalen Vertrag wirksam werden. Zudem äußerte sich US-Außenminister Rubio zwar vorsichtig optimistisch, bezeichnete einige iranische Vertreter jedoch als „verrückt“, was die fragile Verhandlungslage unterstreicht.
Aus Sicht der technischen Nasdaq 100 Analyse bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend vorerst intakt. Sollte sich die geopolitische Lage weiter entspannen, könnte der Nasdaq seine jüngsten Gewinne ausbauen. Neue Spannungen oder ein Scheitern der Verhandlungen würden dagegen schnell wieder für Volatilität sorgen.
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