Home Depot Aktie: Umsatz- & Gewinn-Beat im ersten Quartal 2026 trotz Immobilienkrise – Jetzt kaufen?

Der weltweit größte Heimwerker-Einzelhändler Home Depot hat seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Trotz eines schwierigen makroökonomischen Umfelds, geprägt von einem einbrechenden Verbrauchervertrauen und steigenden Hypothekenzinsen, konnte der Konzern die Erwartungen der Wall Street übertreffen. Für Anleger, die in krisenresistente Substanzwerte investieren und langfristig Aktien kaufen möchten, liefert die fundamentale Entwicklung der Home Depot Aktie eine spannende Mischung aus kurzfristigen Herausforderungen und einer ambitionierten Wachstumsstrategie im Profi-Handwerker-Markt.

► Home Depot WKN: 866953 | ISIN: US4370761029 | Ticker: HD.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Erwartungen übertroffen : Home Depot erzielte einen bereinigten Gewinn von 3,43 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 41,77 Milliarden USD und schlug damit die Prognosen der Analysten.

Profi-Kunden im Fokus : Durch strategische Übernahmen wie SRS Distribution und GMS fokussiert sich der Konzern zunehmend auf Bauunternehmer, die bereits rund 50 % des Umsatzes ausmachen.

Prognose bestätigt: Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem Umsatzwachstum zwischen 2,5 % und 4,5 %.

📊 Home Depot Aktie: Die Quartalszahlen im Detail 📉

Im Dreimonatszeitraum bis zum 3. Mai endenden Quartal musste Home Depot zwar einen leichten Rückgang beim Nettogewinn auf 3,29 Milliarden USD hinnehmen , doch bereinigt lag der Gewinn je Aktie mit 3,43 USD über den erwarteten 3,41 USD der Wall Street. Der Gesamtumsatz kletterte, unterstützt durch Zukäufe, um fast 5 % auf 41,77 Milliarden USD.

Dennoch spürt das Unternehmen den Druck des angeschlagenen Immobilienmarktes. Die vergleichbaren Transaktionen gingen um 1,3 % zurück – das vierte Quartal mit Rückgängen in Folge. Wer jetzt über das Thema Aktien kaufen nachdenkt, sollte einberechnen, dass Privatkunden größere Projekte aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit derzeit aufschieben.

🛠️ Der 700-Milliarden-Dollar-Profimarkt als Wachstumsmotor 🚀

Um sich von der Kaufunlust der Eigenheimbesitzer unabhängiger zu machen, baut Home Depot seine Kompetenzen für professionelle Handwerker wie Dachdecker und Bauunternehmer massiv aus. Nach den milliardenschweren Übernahmen von SRS Distribution und GMS in den Vorjahren schloss die Tochtergesellschaft SRS jüngst die Akquisition des HLK-Großhändlers Mingledorff’s ab.

Diese M&A-Offensive ermöglicht es dem Konzern, einen adressierbaren Gesamtmarkt von rund 100 Milliarden USD direkt zu erschließen. Finanzchef Richard McPhail betonte, dass alle Maßnahmen darauf abzielen, langfristig Marktanteile im gigantischen, 700 Milliarden USD schweren Profimarkt zu gewinnen.

🔮 Ausblick: Solide Jahresprognose schlägt Erwartungen 📈

Trotz des Gegenwinds durch geopolitische Spannungen und hohe Zinsen blickt das Management optimistisch auf das restliche Geschäftsjahr 2026. Home Depot prognostiziert ein Wachstum des bereinigten Gewinns pro Aktie von bis zu 4 %. Damit liegt die interne Erwartung deutlich über den Konsenschätzungen der LSEG-Analysten, die im Vorfeld lediglich von einem Wachstum von 2,4 % ausgegangen waren.

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🏁 Fazit: Ein krisenresilienter Dividendenwert mit Profi-Potenzial

Zusammenfassend zeigt sich die Home Depot Aktie in einem zyklisch schwierigen Umfeld erstaunlich robust. Zwar schwächelt das Geschäft mit Privatkunden bei Großprojekten , doch die aggressive Expansion in den profitablen B2B-Handwerkermarkt fängt diese Delle operativ auf. Für Anleger, die eine substanzstarke Value-Aktie mit klarer Wachstumsfantasie und stabiler Marktführerschaft suchen, bleibt das Aktien kaufen bei Home Depot auf dem aktuellen Niveau eine solide langfristige Option.

Home Depot Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Home Depot Aktie

Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der Home Depot Aktie aus?

Home Depot hat im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 41,77 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden 41,52 Mrd. USD) und einen bereinigten Gewinn von 3,43 US-Dollar je Aktie (erwartet wurden 3,41 USD).

Warum steht der Heimwerker-Sektor und Home Depot aktuell unter Druck?

Der Sektor leidet unter einem geringeren Immobilienumsatz, wirtschaftlicher Unsicherheit und gestiegenen Hypothekenzinsen. Zudem schieben viele Eigenheimbesitzer ihre Ausgaben für größere Projekte derzeit auf.

Was ist die „Profi-Strategie“ von Home Depot?

Da Privatkunden zurückhaltender werden , konzentriert sich Home Depot verstärkt auf professionelle Kunden wie Bauunternehmer und Dachdecker, die bereits 50 % des Umsatzes ausmachen. Durch die Milliardenübernahme von SRS Distribution und die jüngste Akquisition von Mingledorff’s will der Konzern den gigantischen 700-Milliarden-Dollar-Profimarkt erobern.

Lohnt es sich aktuell, Home Depot Aktien zu kaufen?

Für langfristige Anleger, die solide Substanzwerte Aktien kaufen möchten, bleibt Home Depot trotz rückläufiger Kundentransaktionen (-1,3 %) eine starke Wahl. Das Management hat seine Gesamtjahresprognose bekräftigt und rechnet mit einem bereinigten Gewinnwachstum von bis zu 4 %, was über den Schätzungen der Wall Street liegt.