Das Wichtigste in Kürze Arbeitsmarkt schwächt sich weiter ab

Lohnwachstum bleibt überraschend robust

Zinssenkung der BoE rückt näher

Die heute um 08:00 Uhr dt. Zeit veröffentlichten britischen Arbeitsmarktdaten für Oktober liefern wichtige Impulse für die GBPUSD Prognose. Insgesamt bestätigen die Zahlen eine weitere, wenn auch graduelle Abkühlung des britischen Arbeitsmarktes. ► GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD Die Arbeitslosenquote stieg im Oktober auf 5,1 % und entsprach damit den Erwartungen (Vormonat: 5,0 %). Gleichzeitig fiel die Beschäftigungsänderung (saisonal bereinigt) mit -38.000 Stellen schwächer aus als prognostiziert (-20.000) und signalisiert eine anhaltende Zurückhaltung der Unternehmen bei Neueinstellungen. Auch die Zahl der Arbeitslosen nahm um 20.100 Personen zu und lag damit leicht über der Markterwartung. Auf Dreimonatsbasis (3M/3M) sank die Beschäftigung um 16.000 Stellen, was zwar weniger stark ausfiel als befürchtet, aber dennoch den übergeordneten Abwärtstrend bestätigt. Besonders relevant für die GBPUSD Prognose ist die Entwicklung der Löhne: Die durchschnittlichen Wochenverdienste stiegen im Jahresvergleich um 4,7 % und lagen damit über der Prognose von 4,4 %. Auch die regulären Löhne zeigten sich mit +4,6 % im Jahresvergleich robust. Real betrachtet bleibt das Lohnwachstum damit leicht positiv. Trotz dieser Widerstandsfähigkeit bei den Löhnen ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten inzwischen auf den niedrigsten Stand seit September 2023 gefallen. Die Beschäftigungsquote sank weiter auf 74,9 %, was die schrittweise Abkühlung des Arbeitsmarktes unterstreicht. Ausblick und GBPUSD Prognose:

Angesichts der nachlassenden Dynamik am Arbeitsmarkt rechnen Marktteilnehmer damit, dass die Bank of England auf ihrer Sitzung am Donnerstag eine Zinssenkung beschließen wird. Dies könnte kurzfristig zusätzlichen Abwärtsdruck auf das britische Pfund ausüben und bleibt ein zentraler Faktor für die GBPUSD Prognose im aktuellen Forex-Marktumfeld. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.