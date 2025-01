EILMELDUNG: EURUSD gibt nach EZB-Protokoll leicht nach 📌

Die Europ√§ische Zentralbank (EZB) betonte, dass sie in ihrer Geldpolitik einen vorsichtigen Ansatz verfolgen werde, um sicherzustellen, dass die Inflation zu ihrem f√ľr das erste Halbjahr 2025 prognostizierten Ziel von 2 % zur√ľckkehrt. Obwohl einige Mitglieder eine gr√∂√üere Zinssenkung um 50 Basispunkte bef√ľrworteten, einigte sich der EZB-Rat auf eine Senkung um 25 Basispunkte, was den allm√§hlichen Fortschritt bei der Desinflation widerspiegelt. Der Rat wies auf Unsicherheiten hin, darunter inl√§ndische und globale Risiken, die den Inflationsabbau verz√∂gern k√∂nnten. Er bekr√§ftigte, dass die derzeitige restriktive Haltung schrittweise angepasst werden w√ľrde, sobald die Daten den Verlauf der Disinflation best√§tigen, und betonte, wie wichtig es sei, sowohl gegen√ľber Aufw√§rts- als auch Abw√§rtsrisiken f√ľr die Inflation wachsam zu bleiben. Die EZB wies auf strukturelle Faktoren hin, die das Wirtschaftswachstum begrenzen und die durch die Geldpolitik allein nicht gel√∂st werden k√∂nnen, und betonte die Rolle der Regierungen bei der Bew√§ltigung dieser Probleme. Die Entscheidung, die drei Leitzinsen der EZB zu senken, steht im Einklang mit der Notwendigkeit einer datengest√ľtzten und anpassungsf√§higen Politik. Die Kommunikation wurde aktualisiert, um eine Tendenz zur Straffung zu beseitigen und einen ausgewogenen und reaktionsf√§higen Ansatz zu signalisieren. Die Mitglieder bef√ľrworteten auch √Ąnderungen bei der Bilanznormalisierung, darunter die Einstellung der PEPP-Reinvestitionen bis Ende 2024 und die R√ľckzahlung gezielter l√§ngerfristiger Refinanzierungsgesch√§fte, was einen Fortschritt bei der Normalisierung der Politik darstellt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Kernpunkte: Inflationsprognose: Die Inflation wird voraussichtlich in der ersten H√§lfte des Jahres 2025 wieder auf 2 % steigen.

Aktuelle Prognosen deuten darauf hin, dass die Disinflation auf Kurs ist, wobei weiterhin Risiken bestehen. Geldpolitische Entscheidungen: Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte wurde beschlossen, obwohl einige Mitglieder eine Senkung um 50 Basispunkte bef√ľrworteten.

Schrittweise Lockerung der restriktiven Geldpolitik in Abhängigkeit von den eingehenden Daten. Risiken und Unwägbarkeiten: Inländische und globale Risiken (z. B. US-Politik, Energiepreise) könnten den Inflationsverlauf beeinflussen.

Strukturelle Wirtschaftsfaktoren, die das Wachstum begrenzen, liegen weiterhin außerhalb des Einflussbereichs der Geldpolitik. Kommunikation der Geldpolitik: Die Tendenz zur Straffung wurde aufgehoben; die Kommunikation betont nun eine ausgewogene Anpassungsfähigkeit.

Die EZB bekr√§ftigt ihr Engagement f√ľr die Aufrechterhaltung der Preisstabilit√§t als ihr einziges Mandat. Bilanzanpassungen: PEPP-Reinvestitionen sollen bis Dezember 2024 enden.

Gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte sollen zurückgezahlt werden, wodurch die Normalisierung fortgesetzt wird. Quelle: xStation5 von XTB

