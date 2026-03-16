Forex Aktuell: US-Industrieproduktion über Erwartungen - EURUSD Prognose im Fokus

Das Wichtigste in Kürze US-Industrieproduktion stärker als erwartet

Leicht steigende Kapazitätsauslastung

Relevanz für Forex aktuell und EURUSD Prognose

Die neuesten Daten zur US-Industrieproduktion liefern ein wichtiges Signal für den Devisenmarkt. Laut aktuellen Zahlen stieg die Industrial Production im Monatsvergleich im Februar um 0,2 %, nachdem sie im Januar noch bei 0,7 % gelegen hatte. Ökonomen hatten lediglich 0,1 % erwartet. Auch im verarbeitenden Gewerbe fiel die Entwicklung etwas stärker aus als prognostiziert. Die Produktion im Monatsvergleich legte ebenfalls um 0,2 % zu, während Analysten ebenfalls nur mit 0,1 % gerechnet hatten. Die Kapazitätsauslastung erhöhte sich leicht auf 76,3 %, nach 76,2 % im Vormonat und lag damit minimal über den Markterwartungen. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Forex Aktuell: Warum die US-Industrieproduktion für den Devisenmarkt wichtig ist Die Industrieproduktion misst die tatsächliche Produktionsmenge im US-Industriesektor und umfasst verarbeitendes Gewerbe, Energie sowie Bergbau. Damit gehört sie zu den wichtigsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Dynamik in den Vereinigten Staaten. Ein Anstieg der Produktion deutet auf eine steigende Nachfrage nach Gütern und eine robuste wirtschaftliche Entwicklung hin. Gleichzeitig kann eine stärkere Produktion zu höherem Inflationsdruck führen, da steigende Nachfrage häufig auch steigende Preise begünstigt. Für die Geldpolitik der Federal Reserve sind diese Daten daher besonders relevant. Starke Produktionszahlen können darauf hindeuten, dass die Wirtschaft genügend Dynamik besitzt, wodurch der Spielraum für Zinssenkungen begrenzt bleibt. Schwächere Daten würden dagegen eher für eine lockerere Geldpolitik sprechen. EURUSD Prognose: Mögliche Auswirkungen der Daten Für den Devisenmarkt und insbesondere die EURUSD Prognose sind die Zahlen von hoher Bedeutung. Überraschend starke US-Konjunkturdaten können den US-Dollar stützen, da sie auf eine robuste Wirtschaft und möglicherweise länger höhere Zinsen hindeuten. Ein stärkerer Dollar könnte kurzfristig Druck auf den EURUSD-Kurs ausüben, während schwächere Daten tendenziell den Euro gegenüber dem Dollar stärken würden. Neben dem Devisenmarkt beeinflusst der Bericht auch die Aktienkurse von Industrieunternehmen sowie den US-Anleihemarkt, da Investoren ihre Erwartungen hinsichtlich Wachstum und Geldpolitik anpassen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Wichtiger Indikator für Forex-Trader Die US-Industrieproduktion gilt als zeitnaher Indikator für die wirtschaftliche Dynamik in den USA. Sie zeigt, wie schnell und effizient Unternehmen Güter produzieren und wie stark die Nachfrage nach Industrieprodukten ist. Für Trader, die Forex aktuell beobachten und eine EURUSD Prognose erstellen, liefert dieser Bericht daher wertvolle Hinweise auf die wirtschaftliche Stärke der USA und mögliche Bewegungen im US-Dollar. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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