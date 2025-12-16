Nasdaq Prognose: US-Arbeitsmarktdaten belasten Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze US-Arbeitsmarkt verliert weiter an Dynamik

Gedämpftes Lohnwachstum stärkt Zinssenkungserwartungen

Kurzfristig unterstützend für die Nasdaq, konjunkturell jedoch ein Risikosignal

Börse Aktuell: US-Arbeitsmarktdaten für November im Überblick 14:30 Uhr dt. Zeit – Vereinigte Staaten – Arbeitsmarktdaten November Erwerbsquote: 62,5 % (zuvor 62,4 %)

Nonfarm Payrolls: +64.000 (Prognose 50.000; zuvor 119.000)

Staatliche Beschäftigung: −5.000 (zuvor +22.000)

Private Nonfarm Payrolls: +69.000 (zuvor +97.000)

Arbeitslosenquote: 4,6 % (Prognose 4,5 %; zuvor 4,4 %)

Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe: −5.000 (zuvor −6.000)

Durchschnittliche Wochenarbeitszeit: 34,3 Stunden (zuvor 34,2)

Durchschnittlicher Stundenlohn: +3,5 % im Jahresvergleich (zuvor +3,8 %)

Durchschnittlicher Stundenlohn: +0,1 % im Monatsvergleich (Prognose +0,3 %; zuvor +0,2 %) Arbeitsmarkt schwächt sich weiter ab – Relevanz für die Nasdaq Prognose Der US-Arbeitsmarkt zeigte im November erneut eine gedämpfte Dynamik. Mit lediglich 64.000 neuen Stellen blieb der Beschäftigungsaufbau schwach, während die Arbeitslosenquote bei 4,6 % verharrte und damit kaum verändert gegenüber dem Vormonat blieb. Neueinstellungen konzentrierten sich vor allem auf: Gesundheitswesen: +46.000

Baugewerbe: +28.000

Soziale Dienste: +18.000 Demgegenüber verzeichneten: Transport und Lagerhaltung: −18.000

Bundesbehörden: −6.000 Bereits im Oktober war die staatliche Beschäftigung um 162.000 Stellen eingebrochen. Das Statistikamt (BLS) weist darauf hin, dass der Einfluss des Shutdowns auf die Oktober- und November-Daten nicht exakt quantifizierbar ist. Löhne, Erwerbsquote und Teilzeitbeschäftigung Die Erwerbsquote sowie das Verhältnis von Beschäftigten zur Bevölkerung blieben stabil. Auffällig ist jedoch der Anstieg der Teilzeitbeschäftigten aus wirtschaftlichen Gründen um 909.000 Personen seit September. Das Lohnwachstum fiel moderat aus: +0,1 % im Monatsvergleich

