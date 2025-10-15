EURUSD Prognose: Inflation in Frankreich & Spanien – Forex Aktuell Analyse

Das Wichtigste in Kürze Sowohl die französische als auch die spanische HVPI-Inflation stiegen gemäß den Prognosen.

Forex Aktuell: Inflation in Frankreich und Spanien im Fokus ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Am Mittwochmorgen (08:45 Uhr dt. Zeit) wurden die Inflationsdaten aus Frankreich für September veröffentlicht. Französischer HVPI (HICP) : Tatsächlich: 1,1 % im Jahresvergleich Prognose: 1,1 % Vorheriger Wert: 0,8 % Monatsvergleich: -1,1 % , unverändert zur Prognose und zum Vormonat

Französischer VPI (CPI) : Tatsächlich: 1,2 % im Jahresvergleich Prognose: 1,2 % Vorheriger Wert: 0,9 % Monatsvergleich: -1,0 % , gegenüber +0,4 % zuvor

Um 09:00 AM BST folgten die Inflationsdaten aus Spanien: Spanischer HVPI (HICP): Tatsächlich: 3,0 % im Jahresvergleich Prognose: 3,0 % Vorheriger Wert: 2,7 % Monatsvergleich: +0,2 % , leicht über der Prognose (0,1 %)

Spanischer VPI (CPI): Tatsächlich: 3,0 % im Jahresvergleich Prognose: 2,9 % Vorheriger Wert: 2,7 % Monatsvergleich: -0,3 % , gegenüber 0,0 % im Vormonat

Kerninflation (Core CPI): Tatsächlich: 2,4 % im Jahresvergleich Prognose: 2,3 % Vorheriger Wert: 2,4 %

EURUSD Prognose: Euro stabil trotz leichter Inflationseffekte Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten aus zwei wichtigen Eurozonen-Ländern legte das Währungspaar EURUSD eine kurze Pause ein. Dennoch bleibt der übergeordnete Trend aufwärtsgerichtet, da die Schwäche des US-Dollars weiterhin dominiert.

Analysten erwarten, dass eine anhaltend schwache US-Inflation und moderat stabile Daten aus Europa den Eurokurs kurzfristig stützen könnten. Kurzfristige EURUSD Prognose: Unterstützung: 1,0850

Widerstand: 1,0940

Tendenz: leicht bullisch, solange der USD-Druck anhält Forex Aktuell – Fazit Die heutigen Daten bestätigen, dass die Inflation in der Eurozone weiterhin moderat bleibt. Während Frankreich eine leichte Abkühlung zeigt, signalisiert Spanien stabile Preisentwicklungen.

Im Zusammenspiel mit dem schwächeren Dollar bleibt die EURUSD Prognose freundlich, was Tradern im Forex-Markt kurzfristige Long-Chancen bieten könnte. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

