EURUSD Prognose & Forex Aktuell: Einfluss der ISM-Daten (November)

Das Wichtigste in Kürze US-Industrie schwächelt weiter

Nachlassende Preisdynamik

Rückgang bei Aufträgen & Beschäftigung

Die neuesten ISM-Daten für November aus den Vereinigten Staaten liefern wichtige Hinweise für Trader, die sich mit EURUSD Prognosen und der aktuellen Forex-Marktentwicklung beschäftigen. Die veröffentlichten Zahlen zeichnen ein weiterhin schwaches Bild für die US-Industrie und könnten damit direkten Einfluss auf die kurzfristige Entwicklung des EURUSD haben. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD ISM Manufacturing PMI (November) Aktuell: 48,2

Prognose: 49,0

Vorher: 48,7 Der PMI fiel trotz Erwartung eines leichten Anstiegs weiter unter die Expansionsschwelle von 50. Das signalisiert anhaltende wirtschaftliche Schwäche – ein Faktor, der sich kurzfristig dämpfend auf den US-Dollar auswirken kann und somit für die EURUSD Prognose relevant ist. ISM Produktionspreise Aktuell: 58,5

Prognose: 59,5

Vorher: 58,0 Die Preise bleiben hoch, legen aber weniger stark zu als erwartet. Für Forex-Trader ist dies wichtig, da die Inflationsentwicklung die zukünftige Fed-Politik beeinflusst. ISM Index für Auftragseingänge Aktuell: 47,4

Vorher: 49,4 Der Rückgang bei den Neuaufträgen deutet auf sinkende Nachfrage hin – ein Signal, das die Risikoaversion am Markt erhöhen kann. Dies spielt in der Forex Aktuell-Analyse eine Rolle, insbesondere mit Blick auf die USD-Stärke. ISM Beschäftigung in der Fertigung Aktuell: 44,0

Vorher: 46,0 Der deutliche Rückgang im Beschäftigungsindex erhöht den Druck auf den US-Arbeitsmarkt und verstärkt den bereits schwachen Industriesektor. Auch dies kann die Fed-Erwartungen beeinflussen, was wiederum ein entscheidender Faktor für jede EURUSD Prognose ist. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebüh

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.