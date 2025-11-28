EURUSD Prognose & Forex Aktuell: Auswirkungen der deutschen VPI-Daten

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Inflation schwächt sich weiter ab

EURUSD Prognose bleibt volatil ,

, Die Marktreaktion hängt nun stark von kommenden EZB-Signalen und US-Wirtschaftsdaten ab

Die neuesten deutschen Verbraucherpreisdaten (VPI) für November liefern wichtige Hinweise für die zukünftige Geldpolitik der EZB – und damit auch für die aktuelle EURUSD Prognose. Da Deutschland als größte Volkswirtschaft der Eurozone eine zentrale Rolle spielt, werden diese Daten von Forex-Händlern besonders aufmerksam verfolgt. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Inflationsdaten im Überblick VPI im Jahresvergleich (Y/Y) : 2,3%

(Erwartung: 2,4%; vorheriger Wert: 2,3%)

Der Verbraucherpreisindex bleibt stabil und liegt leicht unter den Erwartungen, was auf eine weiter nachlassende Preisentwicklung hindeutet.

VPI im Monatsvergleich (M/M) : -0,2%

(Erwartung: -0,2%; vorheriger Wert: 0,3%)

Der monatliche Rückgang unterstützt das Bild einer sich abschwächenden Inflation.

EU-harmonisierter VPI (Y/Y) : 2,6%

(Erwartung: 2,4%; vorheriger Wert: 4,3%)

Trotz des deutlichen Rückgangs gegenüber dem Vormonat liegt der harmonisierte Index leicht über den Prognosen.

EU-harmonisierter VPI (M/M): -0,5%

(Erwartung: -0,5%; vorheriger Wert: 0,3%) Auswirkungen auf die EURUSD Prognose Die Kombination aus nachlassender Inflation und leicht über den Erwartungen liegenden EU-harmonisierten Daten schafft ein gemischtes Bild für den Euro. Eine schwächere Inflation erhöht tendenziell die Wahrscheinlichkeit früherer Zinssenkungen durch die EZB, was den Euro belasten kann.

Dass die Werte jedoch nicht deutlich unter den Erwartungen lagen, könnte den Abwärtsdruck begrenzen. Für die EURUSD Prognose bedeutet dies kurzfristig ein erhöhtes Potenzial für Volatilität. Forex-Trader beobachten insbesondere, ob der Markt die Daten als Signal für eine lockerere Geldpolitik interpretiert. Sollte dies der Fall sein, könnte der US-Dollar gegenüber dem Euro weiter an Stärke gewinnen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit – Forex Aktuell Die deutschen Inflationsdaten liefern wichtige Impulse für die Devisenmärkte. Trader, die die EURUSD Prognose im Blick behalten, sollten nun verstärkt auf kommende EZB-Kommentare und US-Daten achten, um das potenzielle Richtungsbild des Währungspaares besser einschätzen zu können. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.