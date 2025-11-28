DAX aktuell & DAX Prognose: Deutsche Börse im Fokus – Marktreaktionen und Allfunds-Übernahmegespräche

Die europäischen Aktienmärkte zeigen zum Beginn der zweiten Handelsstunde leichte Rückgänge. DAX aktuell tendiert ebenfalls schwächer, da Anleger auf die wichtigen Inflationsdaten aus Deutschland warten. Der deutsche CPI wird um 14:30 Uhr veröffentlicht und gilt als zentraler Impulsgeber für die weitere Marktbewegung sowie für kurzfristige Einschätzungen in der DAX Prognose.

Im Index führen Deutsche Börse (DB1.DE), Infineon und Merck die Gewinnerliste an, während Rheinmetall (RHM.DE) weiterhin zu den schwächeren Werten gehört.

DAX Prognose: Deutsche Börse springt nach Übernahmespekulation an

Ein besonderes Augenmerk richtet sich heute auf die Deutsche Börse, die zu den wichtigsten Treibern im DAX gehört und damit auch die aktuelle DAX Prognose beeinflusst.

Das Unternehmen gab bekannt, dass es in einer exklusiven Gesprächsphase zur Übernahme der Allfunds Group steht – einem der größten europäischen Anbieter für Fondsdistribution und Fondsinfrastruktur. Schon die Bekanntgabe der Gespräche sorgte für einen deutlichen Kursanstieg bei Allfunds, da Investoren dem möglichen Zusammenschluss erheblichen Wert beimessen.

Kernpunkte der potenziellen Übernahme:

Erwerb sämtlicher ausgegebener und noch auszugebender Allfunds-Aktien

Bewertung: €8,80 pro Aktie €4,30 in bar €4,30 in neuen Deutsche-Börse-Aktien (basierend auf 10-Tage-VWAP)

Zusätzliche Dividendenrechte für Allfunds-Aktionäre €0,20 für 2025 Bis zu €0,20 (anteilig) für 2026 €0,10 je Quartal für 2027

Bedingungen: Abschluss der Due Diligence Zustimmung der Vorstände beider Unternehmen Regulatorische Freigaben Keine Garantie auf Abschluss des Deals



Strategische Bedeutung für DAX und Finanzmarkt

Der mögliche Zusammenschluss würde die Stellung der Deutschen Börse im europäischen Finanzmarkt deutlich stärken – ein Aspekt, der auch mittelfristig in vielen DAX Prognosen berücksichtigt wird.

Wesentliche strategische Ziele:

Aufbau eines einheitlichen, europaweiten Fund-Service-Ökosystems

Potenziell erhebliche Synergie- und Kosteneinsparungen (noch ohne Zahlen)

Effizienzgewinne und beschleunigte Produkt- sowie Technologieentwicklung

Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit im globalen Finanzsektor

Auch wenn noch keine Details zu Synergiepotenzial oder Zeitplänen vorliegen, ist klar: Die Deutsche Börse setzt ihren wachstumsorientierten Kurs über Akquisitionen fort und strebt eine stärkere Konsolidierung im fragmentierten Markt für Fondsservices an. Ein erfolgreicher Abschluss der Transaktion könnte die Struktur der europäischen Finanzinfrastruktur nachhaltig verändern.

Kursentwicklung der Deutschen Börse (DB1.DE)

Die Aktie der Deutschen Börse setzt ihre Erholung fort, nachdem sie in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten war. Der Kurs bewegt sich nun wieder auf Niveaus, die zuletzt Anfang Oktober erreicht wurden – bleibt jedoch rund 5 % unter dem 200-Tage-Durchschnitt.

Diese Bewegung ist relevant für kurzfristige Einschätzungen in der DAX Prognose, da die Deutsche Börse ein Schwergewicht im Index ist und mit ihren Kursbewegungen messbaren Einfluss auf den DAX-Verlauf ausübt.

