Nasdaq Prognose & Analyse für den 28.11.2025 – Tagesausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 25.266 Punkten). Aus dem Stundenchart kann herausgelesen werden, dass der Index sich im Rahmen der Seitwärtsbewegung zunächst an der SMA20 weitergeschoben, diese Linie nachfolgend aufgegeben hat. Der Nasdaq hat aber den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie halten und sich im Rahmen des Frühhandels wieder über diese Linie schieben können.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

Kurzfristiger Trend bleibt bullisch:

Solange der Nasdaq auf Stundenschlussbasis über der SMA20 bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.485/505 und 25.690/715 Punkten wahrscheinlich.

Übergeordnetes Bild aufgehellt:

Der Ausbruch über SMA20, SMA50 und SMA200 im 4h-Chart verbessert die Struktur deutlich. Ein nachhaltiger Sprung über das 23,6 % Retracement wäre ein wichtiger bullischer Bestätigungsfaktor.

Wahrscheinlichkeit leicht zugunsten der Bullen:

Das Tages-Setup zeigt ein 60 %-Bull- und 40 %-Bear-Szenario mit einer erwarteten Range zwischen 25.564 und 25.077 Punkten – Tendenz seitwärts bis aufwärts.

Der Nasdaq startete am gestrigen Morgen bei 25.255 Punkten und bewegte sich aufgrund des US-Feiertags in einer engen Seitwärtsrange. In dieser Nasdaq Analyse betrachten wir sowohl die kurzfristigen als auch die übergeordneten Trendstrukturen und leiten daraus unsere Nasdaq Prognose für den Handel am Freitag ab.

📊 Marktdaten vom 27.11.2025

Zeitraum 27.11. 26.11. Erwartet Ist Tageshoch (TH) 25.280 25.324 25.370 25.280 Tagestief (TT) 25.239 25.068 25.144 25.239 Tagesschluss 25.253 25.246 – – Range (Punkte) 41 256 – –

Farbcodierung: Grün = höhere Kurse / Rot = niedrigere Kurse im Vergleich zum Vortag.

Handelszeit: 08:00 – 22:00 Uhr

📈 Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index notierte gestern Morgen über der SMA20 (25.266 Punkte). Trotz leichter Schwäche konnte der Nasdaq zur Eröffnung des Frühhandels erneut über die SMA20 steigen – ein Zeichen struktureller Stärke.

🔍 Interpretation:

Solange der Index auf Stundenschlussbasis über der SMA20 bleibt, bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch .

Potenzielle Ziele auf der Oberseite: 25.485/505 Punkte (23,6 % Retracement) 25.690/715 Punkte



📉 Rücksetzer-Szenario:

Fällt der Nasdaq unter die SMA20, wären folgende Unterstützungen relevant:

SMA50 bei 25.199 Punkten

38,2 % Retracement

Kurzfristige Nasdaq Prognose: Bullisch

⏳ Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In der vergangenen Woche stieg der Nasdaq über die SMA50 (24.775 Punkte) und testete anschließend die SMA200 (25.215 Punkte). Zu Beginn dieser Woche gelang es den Bullen, den Index sowohl über die SMA20 als auch wieder über die SMA50 und SMA200 zu ziehen.

📌 Interpretation:

Das Chartbild hat sich aufgehellt. Ein bullischer Trend wäre bestätigt, wenn:

der Nasdaq sich über dem 23,6 % Retracement etabliert

und die Aufwärtsbewegung in Richtung 25.690/715 Punkte fortgesetzt wird

Ein Test der SMA200 heute wäre möglich. Ein Bruch darunter würde das Chartbild eintrüben.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral bis bullisch

🚀 Nasdaq Ausblick für den 28.11.2025

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.295 Punkten, rund 40 Punkte höher als gestern.

🟢 Long-Setup – mögliche Aufwärtsziele

Kann sich der Index über 25.295 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Ziele:

25.319/21

25.338/40

25.355/57

25.368/70

25.386/88

25.404/06 → darüber: 25.421/23 25.437/39 25.452/54 25.470/72 25.489/91 25.507/09 25.524/26 25.545/47 25.562/64 25.578/80 25.598/600 25.616/18 Punkte



🔴 Short-Setup – mögliche Abwärtsziele

Fällt der Nasdaq unter 25.295 Punkte, könnten folgende Marken erreicht werden:

25.278/76

25.259/57

25.238/36

25.220/18

25.199/97

25.181/79

25.165/63

25.146/44

25.127/25

25.112/10

25.095/93

25.079/77

25.062/60 → darunter: 25.048/46 25.030/28 25.013/11 24.995/93 24.980/78 24.960/58 24.935/33 24.918/16 24.899/97 24.878/76 24.857/55 24.839/37 24.821/19 Punkte



📌 Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Nasdaq Widerstände

25.395

25.442

25.501

25.691

Nasdaq Unterstützungen

25.266/15

25.199/19

25.088/79

24.794/75

24.664

24.448

24.204

🎯 Wahrscheinlichkeiten – Nasdaq Prognose für heute

Auf Basis unseres technischen Setups:

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

25.421 – 25.564 Punkte (oben)

25.218 – 25.077 Punkte (unten)

📌 Fazit – Nasdaq Analyse & Prognose

Der Nasdaq zeigt trotz enger Feiertagsrange klare bullische Tendenzen. Solange sich der Index über der SMA20 behauptet, bleibt die Nasdaq Prognose positiv. Rücksetzer könnten attraktive Einstiegsgelegenheiten bieten.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*