Nasdaq Prognose & Analyse für den 28.11.2025 – Tagesausblick

- Kurzfristiger Trend bleibt bullisch
- Übergeordnetes Bild aufgehellt
- Wahrscheinlichkeit leicht zugunsten der Bullen
Der Nasdaq notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 25.266 Punkten). Aus dem Stundenchart kann herausgelesen werden, dass der Index sich im Rahmen der Seitwärtsbewegung zunächst an der SMA20 weitergeschoben, diese Linie nachfolgend aufgegeben hat. Der Nasdaq hat aber den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie halten und sich im Rahmen des Frühhandels wieder über diese Linie schieben können.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
✅ Drei Key Takeaways
-
Kurzfristiger Trend bleibt bullisch:
Solange der Nasdaq auf Stundenschlussbasis über der SMA20 bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.485/505 und 25.690/715 Punkten wahrscheinlich.
-
Übergeordnetes Bild aufgehellt:
Der Ausbruch über SMA20, SMA50 und SMA200 im 4h-Chart verbessert die Struktur deutlich. Ein nachhaltiger Sprung über das 23,6 % Retracement wäre ein wichtiger bullischer Bestätigungsfaktor.
-
Wahrscheinlichkeit leicht zugunsten der Bullen:
Das Tages-Setup zeigt ein 60 %-Bull- und 40 %-Bear-Szenario mit einer erwarteten Range zwischen 25.564 und 25.077 Punkten – Tendenz seitwärts bis aufwärts.
Der Nasdaq startete am gestrigen Morgen bei 25.255 Punkten und bewegte sich aufgrund des US-Feiertags in einer engen Seitwärtsrange. In dieser Nasdaq Analyse betrachten wir sowohl die kurzfristigen als auch die übergeordneten Trendstrukturen und leiten daraus unsere Nasdaq Prognose für den Handel am Freitag ab.
📊 Marktdaten vom 27.11.2025
|Zeitraum
|27.11.
|26.11.
|Erwartet
|Ist
|Tageshoch (TH)
|25.280
|25.324
|25.370
|25.280
|Tagestief (TT)
|25.239
|25.068
|25.144
|25.239
|Tagesschluss
|25.253
|25.246
|–
|–
|Range (Punkte)
|41
|256
|–
|–
Farbcodierung: Grün = höhere Kurse / Rot = niedrigere Kurse im Vergleich zum Vortag.
Handelszeit: 08:00 – 22:00 Uhr
📈 Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025.
Der Index notierte gestern Morgen über der SMA20 (25.266 Punkte). Trotz leichter Schwäche konnte der Nasdaq zur Eröffnung des Frühhandels erneut über die SMA20 steigen – ein Zeichen struktureller Stärke.
🔍 Interpretation:
-
Solange der Index auf Stundenschlussbasis über der SMA20 bleibt, bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch.
-
Potenzielle Ziele auf der Oberseite:
-
25.485/505 Punkte (23,6 % Retracement)
-
25.690/715 Punkte
-
📉 Rücksetzer-Szenario:
Fällt der Nasdaq unter die SMA20, wären folgende Unterstützungen relevant:
-
SMA50 bei 25.199 Punkten
-
38,2 % Retracement
Kurzfristige Nasdaq Prognose: Bullisch
⏳ Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025.
In der vergangenen Woche stieg der Nasdaq über die SMA50 (24.775 Punkte) und testete anschließend die SMA200 (25.215 Punkte). Zu Beginn dieser Woche gelang es den Bullen, den Index sowohl über die SMA20 als auch wieder über die SMA50 und SMA200 zu ziehen.
📌 Interpretation:
Das Chartbild hat sich aufgehellt. Ein bullischer Trend wäre bestätigt, wenn:
-
der Nasdaq sich über dem 23,6 % Retracement etabliert
-
und die Aufwärtsbewegung in Richtung 25.690/715 Punkte fortgesetzt wird
Ein Test der SMA200 heute wäre möglich. Ein Bruch darunter würde das Chartbild eintrüben.
Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral bis bullisch
🚀 Nasdaq Ausblick für den 28.11.2025
Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.295 Punkten, rund 40 Punkte höher als gestern.
🟢 Long-Setup – mögliche Aufwärtsziele
Kann sich der Index über 25.295 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Ziele:
-
25.319/21
-
25.338/40
-
25.355/57
-
25.368/70
-
25.386/88
-
25.404/06 → darüber:
-
25.421/23
-
25.437/39
-
25.452/54
-
25.470/72
-
25.489/91
-
25.507/09
-
25.524/26
-
25.545/47
-
25.562/64
-
25.578/80
-
25.598/600
-
25.616/18 Punkte
-
🔴 Short-Setup – mögliche Abwärtsziele
Fällt der Nasdaq unter 25.295 Punkte, könnten folgende Marken erreicht werden:
-
25.278/76
-
25.259/57
-
25.238/36
-
25.220/18
-
25.199/97
-
25.181/79
-
25.165/63
-
25.146/44
-
25.127/25
-
25.112/10
-
25.095/93
-
25.079/77
-
25.062/60 → darunter:
-
25.048/46
-
25.030/28
-
25.013/11
-
24.995/93
-
24.980/78
-
24.960/58
-
24.935/33
-
24.918/16
-
24.899/97
-
24.878/76
-
24.857/55
-
24.839/37
-
24.821/19 Punkte
-
📌 Wichtige Widerstände & Unterstützungen
Nasdaq Widerstände
-
25.395
-
25.442
-
25.501
-
25.691
Nasdaq Unterstützungen
-
25.266/15
-
25.199/19
-
25.088/79
-
24.794/75
-
24.664
-
24.448
-
24.204
🎯 Wahrscheinlichkeiten – Nasdaq Prognose für heute
Auf Basis unseres technischen Setups:
-
Bull-Szenario: 60 %
-
Bear-Szenario: 40 %
Erwartete Tagesrange:
25.421 – 25.564 Punkte (oben)
25.218 – 25.077 Punkte (unten)
📌 Fazit – Nasdaq Analyse & Prognose
Der Nasdaq zeigt trotz enger Feiertagsrange klare bullische Tendenzen. Solange sich der Index über der SMA20 behauptet, bleibt die Nasdaq Prognose positiv. Rücksetzer könnten attraktive Einstiegsgelegenheiten bieten.
