Google Aktie: KI-Chipoffensive & Mega-Deals – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 🚀

Die Google Aktie (Alphabet) befindet sich erneut im Aufwind. Der Tech-Gigant profitiert massiv von der rasant steigenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung und positioniert sich immer deutlicher als Alternative zu Nvidia. Ein möglicher Großauftrag von Meta, neue Deals im Milliardensegment und der Ausbau der hauseigenen KI-Chips (TPUs) sorgen für einen Kursimpuls – während die Aktie von Nvidia gleichzeitig unter Druck gerät.



Doch stellt sich die Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Google Aktien zu kaufen?

► Alphabet WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker: GOOGL.US

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

🤖 1. Google will Nvidia angreifen – KI-Chips im Fokus

Google öffnet seine seit Jahren intern genutzten TPU-Chips erstmals breit für externe Kunden – und steht laut Medienberichten kurz davor, Meta als Großkunden zu gewinnen.

Wichtige Punkte:

TPU-Technologie ist speziell für KI-Anwendungen entwickelt

Performs schneller & energieeffizient bei vielen Modellen

Google will sich klar als zweiter großer KI-Chip-Lieferant neben Nvidia positionieren

📈 2. Mega-Deals treiben Google an – Nachfrage nach KI-Rechenzentren explodiert

Mehrere Milliarden-Deals untermauern Googles ambitionierte KI-Strategie:

Meta verhandelt über die Nutzung Googles TPUs

Meta hat bereits einen 10-Mrd.-Dollar-Cloud-Vertrag mit Google abgeschlossen

Google baut ein 40-Mrd.-Dollar-Rechenzentrum in Texas

KI-Start-up Anthropic kauft bis zu eine Million Google-TPUs (mehrere Milliarden USD)

Diese Deals zeigen: Die Nachfrage nach KI-Chips explodiert und Google wächst direkt mit.

💡 3. Google Aktie im Plus – Nvidia im Minus: Markt reagiert sofort

Die möglichen Meta-TPU-Deals lösen eine klare Kursreaktion aus:

Google Aktie +3 %

Nvidia Aktie –6 % im frühen US-Handel

Google stärkt damit nicht nur seine KI-Position, sondern gewinnt auch strategisch Marktanteile zurück – sowohl in Cloud als auch in KI-Modellen wie Gemini.

📌 Fazit: Google Aktie – jetzt Aktien kaufen?

Die Google Aktie profitiert aktuell stark von der KI-Euphorie – und anders als viele Wettbewerber kann Google sowohl Software (Gemini) als auch Hardware (TPUs) und Cloud-Infrastruktur aus einer Hand liefern.

👉 Pro-Argumente für den Kauf:

Wachsende Nachfrage nach Google-TPUs

Strategische Partner wie Meta & Anthropic

Milliardeninvestitionen in Rechenzentren

Gemini-KI stärkt Google-Cloud und Werbegeschäft

Klarer Angriff auf Nvidia-Monopol im KI-Chipmarkt

👉 Risiken:

Konkurrenz durch Nvidia + Hyperscaler

Hohe Kosten für Rechenzentren & KI-Infrastruktur

Abhängigkeit vom Werbegeschäft bleibt hoch

Fazit:

Für Anleger, die langfristig auf KI-Hardware, Cloud-Infrastruktur und generative KI setzen möchten, bietet die Google Aktie eine hochinteressante Gelegenheit, antizyklisch Aktien zu kaufen.

Besonders die wachsende Zahl an Mega-Deals macht Alphabet zu einem der wichtigsten KI-Player der nächsten Jahre.

Google Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Google Aktie

FAQ 1: Warum steigt die Google Aktie aktuell?

Die Google Aktie steigt, weil Alphabet seine KI-Chips (TPUs) für externe Kunden öffnet, Mega-Deals mit Meta und Anthropic in Aussicht stehen und ein 40-Milliarden-Dollar-Rechenzentrum entsteht.

FAQ 2: Sollte man jetzt Google Aktien kaufen?

Google bietet langfristig starke Chancen dank KI-Rechenleistung, Cloud-Wachstum, eigener Chipstrategie und generativer KI. Kurzfristige Risiken bestehen durch hohe Investitionskosten und Konkurrenzdruck.

FAQ 3: Welche Rolle spielen die Google-TPUs?

TPUs sind speziell für KI-Anwendungen entwickelte Chips, die Google seit Jahren intern nutzt. Durch ihre Öffnung für externe Kunden positioniert sich Google erstmals als direkter Nvidia-Konkurrent.

FAQ 4: Welche großen Deals treiben Google aktuell an?

• Meta-Verhandlungen über TPU-Nutzung

• 10-Mrd.-USD-Cloud-Deal mit Meta

• 40-Mrd.-USD-Rechenzentrum in Texas

• Milliardenauftrag von Anthropic (bis zu 1 Mio. TPUs)

FAQ 5: Was bedeutet der KI-Boom für die Google Aktie?

Der KI-Boom stärkt Googles Cloud-Geschäft, erhöht die Nachfrage nach TPUs und verbessert die Wettbewerbsposition gegenüber Nvidia & Microsoft – was langfristig kursrelevant ist.

FAQ 6: Welche Risiken gibt es bei Alphabet?

• Konkurrenzdruck im KI-Chipmarkt

• Hohe Infrastrukturkosten

• Abhängigkeit vom Werbegeschäft

• Regulatorische Risiken