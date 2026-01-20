EURUSD Prognose & Forex Aktuell: Eurozone ZEW steigt deutlich

Das Wichtigste in Kürze ZEW-Stimmung deutlich besser als erwartet

Erwartungen steigen, Lage bleibt schwach (aber verbessert)

Bauproduktion belastet kurzfristig: Bauleistung im Monatsvergleich -1,1% nach +0,88%

Forex Aktuell: Die neuesten Konjunkturdaten aus der Eurozone liefern ein klar positives Signal. Der ZEW Economic Sentiment steigt auf 59,6 und liegt damit deutlich über der Prognose von 50 sowie über dem vorherigen Wert von 45,8. Damit verbessert sich die Stimmung spürbar und könnte kurzfristig Einfluss auf die EURUSD Prognose nehmen. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Auch die Erwartungen ziehen an und steigen auf 40,8 (zuvor 33,7). Gleichzeitig bleibt die Lageeinschätzung zwar weiterhin negativ, verbessert sich jedoch: Die Current Conditions liegen bei -72,7 und damit besser als erwartet (-76) sowie stärker als der vorherige Wert (-81,0). Auf der realwirtschaftlichen Seite fällt die Bauproduktion in der Eurozone im Monatsvergleich um -1,1%, nachdem zuvor noch ein Plus von 0,88% gemeldet wurde. Diese Schwäche könnte den positiven Stimmungseffekt teilweise begrenzen. In Summe bleibt der Fokus für die EURUSD Prognose auf der Frage, ob die verbesserte Stimmung aus dem ZEW ausreicht, um den Euro zu stützen – oder ob schwächere Produktionsdaten die Dynamik wieder ausbremsen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

