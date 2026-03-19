EURUSD Prognose: EZB belässt Zinsen unverändert - Forex Aktuell Analyse

Das Wichtigste in Kürze EZB bleibt vorsichtig

Inflationsrisiken steigen

EURUSD unter Druck

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Leitzinsen wie erwartet bei 2 % unverändert gelassen und setzt weiterhin auf einen datenabhängigen Kurs. In einem zunehmend unsicheren globalen Umfeld betont die Notenbank ihre Entschlossenheit, die Inflation nachhaltig auf das Zielniveau zu bringen. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD EZB-Entscheidung im Fokus – Forex Aktuell Im aktuellen Forex Aktuell Umfeld bleibt die EZB vorsichtig: Obwohl sie ihre Prognosen für Wachstum und Inflation angepasst hat, vermeidet sie eine klare Festlegung auf zukünftige Zinsschritte. Besonders geopolitische Risiken, insbesondere der Konflikt im Nahen Osten, sorgen für steigende Unsicherheit. Die Märkte interpretieren die Situation zunehmend als Energieschock, der sowohl die Inflation antreibt als auch das Wirtschaftswachstum belastet. Neue Prognosen der EZB Inflation (ohne Energie und Lebensmittel) für 2028: 2,1 % (zuvor 2,0 %)

BIP-Wachstum 2026: 0,9 % (zuvor 1,2 %)

BIP-Wachstum 2027: 1,3 % (zuvor 1,4 %)

BIP-Wachstum 2028: 1,4 % (unverändert)

Inflation 2026: 2,8 % (steigende Energiepreise als Haupttreiber) Die EZB hebt hervor, dass die langfristigen Inflationserwartungen weiterhin gut verankert sind, während die geldpolitische Transmission effektiv bleibt. Risiken für Inflation und Wachstum Der Krieg im Nahen Osten stellt laut EZB ein zentrales Risiko dar: Aufwärtsrisiken für Inflation durch steigende Energiepreise

Abwärtsrisiken für Wachstum durch wirtschaftliche Unsicherheit

Abhängigkeit der geldpolitischen Entscheidungen von Dauer und Intensität des Konflikts Trotz dieser Risiken zeigt sich die Eurozone laut EZB bislang widerstandsfähig. EURUSD Prognose: Reaktion des Marktes Nach der Zinsentscheidung gab der EURUSD leicht nach. Die Marktreaktion deutet darauf hin, dass Investoren die steigenden Ölpreise als Belastung für die Eurozone sehen. Für die EURUSD Prognose ergeben sich daraus mehrere kurzfristige Faktoren: Druck auf den Euro durch schwächere Wachstumsaussichten

Unterstützung für den US-Dollar bei steigender globaler Unsicherheit

Sensibilität gegenüber Energiepreisentwicklung Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit – Forex Aktuell Ausblick Die EZB bleibt flexibel und datenabhängig, während geopolitische Risiken die Richtung vorgeben. Für Trader im Bereich Forex Aktuell bleibt der EURUSD besonders anfällig für: Energiepreisschwankungen

Inflationsdaten

geopolitische Entwicklungen Die kurzfristige EURUSD Prognose bleibt daher leicht negativ, solange die Unsicherheit rund um Energiepreise und Wachstum anhält. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.