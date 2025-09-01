EURUSD Prognose & Forex Aktuell: Eurozone-PMI stärkt den Euro Die heutige Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes (PMI) für die Eurozone brachte überraschend starke Ergebnisse und liefert frische Impulse für den Devisenmarkt. Damit steht die EURUSD Prognose klar im Zeichen einer Erholung, unterstützt durch robuste Konjunkturdaten und eine anhaltende Dollarschwäche. Eurozone: Überraschend positive PMI-Daten Spanien : Der Index stieg kräftig auf 54,3 (Prognose 52,0, Vormonat 51,9).

Italien : Zurück im Expansionsbereich mit 50,4 (Prognose 49,8).

Frankreich : Endgültiger Wert von 50,4 , klar über der Vorabschätzung von 49,9.

Deutschland : Mit 49,8 zwar knapp unter 50, aber über Juli (49,1).

Gesamte Eurozone: Endgültiger Wert 50,7, der höchste seit Juni 2022 und über den Prognosen. Besonders der Anstieg bei den Neuaufträgen (50,8 vs. 49,3 im Juli) deutet auf eine nachhaltige Erholung hin. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Globale Impulse für den Forex-Markt Auch außerhalb Europas zeigten sich viele Indikatoren besser als erwartet: Schweiz : PMI bei 49,0, entgegen der Erwartung eines stärkeren Rückgangs.

Australien und China : Daten im asiatischen Handel über Prognose.

Japan: Einziger Ausreißer mit schwächer als erwarteten Werten. EURUSD Prognose: Euro legt zu trotz schwacher Wall Street Die positiven europäischen Daten wirken sich direkt auf die EUR/USD-Entwicklung aus. Das Währungspaar kletterte bereits über die Marke von 1,1720. Trotz des jüngsten Ausverkaufs an der Wall Street zeigt sich Europa heute früh stabil, was den Euro zusätzlich stützt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Forex Aktuell – Chancen für den Euro Die aktuelle Marktbewegung unterstreicht: Die EURUSD Prognose fällt nach den PMI-Zahlen freundlich aus. Mit der Kombination aus solider Eurozonen-Erholung und nachlassender US-Dollar-Stärke ergibt sich weiteres Potenzial für den Euro. Trader sollten die Entwicklung eng verfolgen – die Signale für eine Trendwende mehren sich. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.