DAX Aktuell: Ifo-Daten belasten Stimmung – Neue DAX Prognose

Das Wichtigste in Kürze Schwache Ifo-Daten belasten den DAX aktuell

Technische Schwäche bestätigt sich

DAX Prognose bleibt kurzfristig defensiv

Um 09:00 Uhr dt. Zeit wurden in Deutschland die aktuellen Ifo-Konjunkturdaten für Dezember veröffentlicht und fielen überwiegend schwächer als erwartet aus. Dies wirkte sich unmittelbar negativ auf die DAX Futures aus und beeinflusst die kurzfristige DAX Prognose. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash Aktuelle Ifo-Daten im Überblick German Business Expectations (Dezember):

Aktuell: 89,7 | Prognose: 90,5 | Vormonat: 90,5

German Current Assessment (Dezember):

Aktuell: 85,6 | Prognose: 85,7 | Vormonat: 85,6

German Ifo Business Climate Index (Dezember):

Aktuell: 87,6 | Prognose: 88,2 | Vormonat: 88,0 Die schwächer als erwarteten Werte signalisieren eine anhaltend fragile konjunkturelle Lage und dämpfen die Erwartungen der Marktteilnehmer. DAX Prognose: Technische Reaktion auf Konjunkturdaten Aus technischer Sicht zeigte sich der DAX aktuell deutlich angeschlagen. Die DAX Futures prallten im H1-Zeitfenster am EMA100 nach unten ab und fielen im Anschluss unter das 23,6-%-Fibonacci-Retracement. Der unerwartete Rückgang der Geschäftsstimmung verstärkte den Verkaufsdruck zusätzlich. Kurzfristig bleibt die DAX Prognose daher vorsichtig. Solange der Index unter dem EMA100 notiert, überwiegen die Risiken auf der Unterseite. Weitere Konjunkturdaten und Impulse von der Makroseite könnten entscheidend für die nächste Richtungsentscheidung sein. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.