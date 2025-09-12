University of Michigan Consumer Sentiment Index – September-Daten im Fokus Um 16:00 Uhr dt. Zeit wurden die neuesten Daten des University of Michigan Consumer Sentiment Index veröffentlicht. Für September zeigt sich folgendes Bild: Current Conditions : 61,2 Punkte (Prognose: 61,3; vorheriger Wert: 61,7)

Expectations : 55,9 Punkte (Prognose: 57,5; vorheriger Wert: 57,2)

1-Jahres-Inflationserwartungen : 4,8 % (Prognose: 4,8 %; vorheriger Wert: 4,8 %)

5-Jahres-Inflationserwartungen: 3,9 % (Prognose: 3,4 %; vorheriger Wert: 3,5 %) Bereits im August lag der University of Michigan Index mit 55,4 Punkten leicht unter den Erwartungen. Die aktuelle Veröffentlichung bestätigt die schwache Verbraucherstimmung: Während die Einschätzung der aktuellen Lage nur knapp die Prognosen verfehlte, fiel die Komponente der Erwartungen deutlich unter die Schätzungen und das Vormonatsniveau. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auswirkungen auf Inflation und Börse Aktuell Besonders relevant für die Börse Aktuell: Die einjährigen Inflationserwartungen blieben stabil, jedoch stiegen die langfristigen Erwartungen spürbar an. Dies könnte die Sorge verstärken, dass Preisdruck hartnäckig bleibt. Für die US-Notenbank (Fed) bedeutet dies, dass ein restriktiver Kurs länger notwendig sein könnte. Das verringert kurzfristig die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen. Während die Konsumzurückhaltung ein Risiko für die Konjunktur und Unternehmensgewinne darstellt, könnten die höheren Inflationserwartungen den US-Dollar und die Anleiherenditen stützen. Fazit – Signale für Anleger Für Anleger liefern die Daten gemischte Impulse: Aktienmärkte reagieren tendenziell neutral bis negativ, da schwächere Erwartungen auf eine vorsichtigere Konsumstimmung hindeuten.

Dollar und Anleihen könnten dagegen von den höheren Inflationserwartungen profitieren. Damit bleibt der University of Michigan Index ein zentraler Indikator für Investoren, die den Zusammenhang zwischen Verbraucherstimmung, Inflation und der Börse Aktuell im Blick behalten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

