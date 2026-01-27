- US Dollar Index auf Mehrjahrestiefs, stärkste Verlustserie seit April 2025.
Börse aktuell: US Dollar Index unter starkem Druck 📉
Die Börse aktuell wird am Dienstag von einer deutlichen Schwäche des US-Dollars geprägt. Die Futures auf den US Dollar Index (DXY) verlieren mehr als 0,9 %, rutschen unter die Marke von 96 Punkten und nähern sich dem tiefsten Stand seit fast vier Jahren. Damit verzeichnet der Dollar seine stärkste viertägige Verlustserie seit April 2025, als die Märkte die negativen Effekte von US-Handelszöllen einpreisten.
► US Dollar Index | ISIN: XD0009982303 | Symbol: USDIDX
Drei Key Takeaways – Börse aktuell im Überblick
-
US Dollar Index auf Mehrjahrestiefs, stärkste Verlustserie seit April 2025.
-
Schwaches US-Verbrauchervertrauen und geopolitische Risiken belasten den Dollar.
-
Technisch extrem überverkauft, Zone um 95 Punkte rückt in den Fokus.
Schwache Konjunktursignale belasten den US Dollar Index 🏦
Ein zentraler Belastungsfaktor für den US Dollar Index sind die jüngsten US-Konjunkturdaten. Der Conference Board Index zum Verbrauchervertrauen fiel überraschend schwach aus und markierte den niedrigsten Stand seit 2014. Dies verstärkt Sorgen über die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft.
Zusätzlicher Druck kommt aus dem Devisenmarkt:
-
Spekulationen über eine Unterstützung des japanischen Yen durch das US-Finanzministerium
-
Deutliche Dollarverluste gegenüber Yen, Euro, Pfund und Schweizer Franken
-
Zunehmende geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Konflikte mit Europa sowie dem BRICS-Block
Diese Faktoren werfen neue Fragen zur US-Fiskalpolitik auf und erhöhen die Unsicherheit an der Börse aktuell.
Fed-Entscheidung rückt näher – Markt bleibt nervös ⚠️
Der Blick der Anleger richtet sich nun auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve, die für morgen erwartet wird. Der Marktkonsens geht klar von unveränderten Zinsen aus. Dennoch bleibt das Risiko erhöhter Volatilität bestehen, da jede Nuance im Tonfall der Fed Auswirkungen auf den US Dollar Index haben könnte.
Technische Analyse: US Dollar Index extrem überverkauft 📊
Aus technischer Sicht zeigt sich ein außergewöhnliches Bild. Der aktuelle Abwärtsimpuls im US Dollar Index ähnelt in seiner Dynamik fast 1:1 dem Rückgang aus den Jahren 2022–2023. Sollte sich dieses Muster wiederholen, gilt der Bereich um 95 Punkte als potenzielle Zone für zumindest eine technische Gegenbewegung.
Wichtige technische Signale:
-
RSI unter 25 – extrem überverkauft
-
Verkaufsdruck weiterhin dominant
-
Noch keine bestätigte Bodenbildung
Kurzfristig bleiben damit die Verkäufer klar am Ruder, auch wenn das Risiko einer technischen Erholung steigt.
YouTube Börsen Wissen für Alle
Fazit: Börse aktuell beobachtet kritische Phase für den US Dollar Index
Die Börse aktuell erlebt eine kritische Phase für den US Dollar Index. Fundamentale Sorgen, politische Unsicherheiten und schwache Konjunktursignale sorgen für anhaltenden Verkaufsdruck. Zwar sprechen technische Indikatoren zunehmend für eine mögliche Gegenbewegung, doch solange keine Stabilisierung einsetzt, bleibt der Dollar anfällig. Die bevorstehende Fed-Entscheidung könnte den nächsten wichtigen Impuls liefern.
US Dollar Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.