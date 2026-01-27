Börse aktuell: US Dollar Index unter starkem Druck 📉

Die Börse aktuell wird am Dienstag von einer deutlichen Schwäche des US-Dollars geprägt. Die Futures auf den US Dollar Index (DXY) verlieren mehr als 0,9 %, rutschen unter die Marke von 96 Punkten und nähern sich dem tiefsten Stand seit fast vier Jahren. Damit verzeichnet der Dollar seine stärkste viertägige Verlustserie seit April 2025, als die Märkte die negativen Effekte von US-Handelszöllen einpreisten.

► US Dollar Index | ISIN: XD0009982303 | Symbol: USDIDX

Drei Key Takeaways – Börse aktuell im Überblick

US Dollar Index auf Mehrjahrestiefs, stärkste Verlustserie seit April 2025. Schwaches US-Verbrauchervertrauen und geopolitische Risiken belasten den Dollar. Technisch extrem überverkauft, Zone um 95 Punkte rückt in den Fokus.

Schwache Konjunktursignale belasten den US Dollar Index 🏦

Ein zentraler Belastungsfaktor für den US Dollar Index sind die jüngsten US-Konjunkturdaten. Der Conference Board Index zum Verbrauchervertrauen fiel überraschend schwach aus und markierte den niedrigsten Stand seit 2014. Dies verstärkt Sorgen über die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft.

Zusätzlicher Druck kommt aus dem Devisenmarkt:

Spekulationen über eine Unterstützung des japanischen Yen durch das US-Finanzministerium

Deutliche Dollarverluste gegenüber Yen, Euro, Pfund und Schweizer Franken

Zunehmende geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Konflikte mit Europa sowie dem BRICS-Block

Diese Faktoren werfen neue Fragen zur US-Fiskalpolitik auf und erhöhen die Unsicherheit an der Börse aktuell.

Fed-Entscheidung rückt näher – Markt bleibt nervös ⚠️

Der Blick der Anleger richtet sich nun auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve, die für morgen erwartet wird. Der Marktkonsens geht klar von unveränderten Zinsen aus. Dennoch bleibt das Risiko erhöhter Volatilität bestehen, da jede Nuance im Tonfall der Fed Auswirkungen auf den US Dollar Index haben könnte.

Technische Analyse: US Dollar Index extrem überverkauft 📊

Aus technischer Sicht zeigt sich ein außergewöhnliches Bild. Der aktuelle Abwärtsimpuls im US Dollar Index ähnelt in seiner Dynamik fast 1:1 dem Rückgang aus den Jahren 2022–2023. Sollte sich dieses Muster wiederholen, gilt der Bereich um 95 Punkte als potenzielle Zone für zumindest eine technische Gegenbewegung.

Wichtige technische Signale:

RSI unter 25 – extrem überverkauft

Verkaufsdruck weiterhin dominant

Noch keine bestätigte Bodenbildung

Kurzfristig bleiben damit die Verkäufer klar am Ruder, auch wenn das Risiko einer technischen Erholung steigt.

Fazit: Börse aktuell beobachtet kritische Phase für den US Dollar Index

Die Börse aktuell erlebt eine kritische Phase für den US Dollar Index. Fundamentale Sorgen, politische Unsicherheiten und schwache Konjunktursignale sorgen für anhaltenden Verkaufsdruck. Zwar sprechen technische Indikatoren zunehmend für eine mögliche Gegenbewegung, doch solange keine Stabilisierung einsetzt, bleibt der Dollar anfällig. Die bevorstehende Fed-Entscheidung könnte den nächsten wichtigen Impuls liefern.

US Dollar Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026.

