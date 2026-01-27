Wirtschaftskalender: Börse heute im Fokus der Berichtssaison

Das Wichtigste in Kürze Wirtschaftskalender am Dienstag nahezu leer

am Dienstag nahezu leer Fokus auf laufende Berichtssaison an der Wall Street

In USA nur Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe

Anstehende Fed-Zinsentscheidung sorgt für Zurückhaltung am Markt

sorgt für Zurückhaltung am Markt Größere Volatilität bleibt vorerst unwahrscheinlich

Der Wirtschaftskalender zeigt sich am Dienstag nahezu leer. Entsprechend richtet sich der Fokus der Anleger an der Börse heute weiterhin klar auf die laufende Berichtssaison an der Wall Street. In den USA stehen lediglich einige Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe auf dem Programm. Dazu zählen aktuelle Hauspreisindikatoren, der Richmond Fed Manufacturing Index sowie der Consumer Confidence Index des Conference Board. Angesichts der hohen Erwartungen vor der morgigen Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und der anhaltenden Unternehmensberichtssaison ist jedoch nicht mit größeren Marktbewegungen zu rechnen. Die Börse heute dürfte daher vor allem von Unternehmenszahlen und Ausblicken geprägt bleiben, während der Wirtschaftskalender nur begrenzte Impulse liefert. Zu den Unternehmen, die heute Quartalszahlen vorlegen, gehören unter anderem LVMH, UnitedHealth, Boeing, General Motors und RTX Corp. Alle Zeiten in MEZ; gefiltert nach: USA, Großbritannien, Eurozone, Frankreich, Deutschland. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.