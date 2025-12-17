GBPUSD Prognose: UK-Inflation schwächer – Forex Aktuell im Überblick

Das Wichtigste in Kürze UK-Inflation schwächer als erwartet

Erwartungen an geldpolitische Lockerung belasten das Pfund

GBPUSD kurzfristig technisch angeschlagen

08:00 Uhr dt. Zeit, Vereinigtes Königreich – Inflationsdaten November VPI: 3,2 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,5 %; zuvor: 3,6 %)

VPI: −0,2 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,0 %; zuvor: 0,4 %)

Core VPI: 3,2 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,4 %; zuvor: 3,4 %)

Core VPI: −0,2 % im Monatsvergleich (zuvor: 0,3 %)

Core PPI Output: 0,0 % im Monatsvergleich (zuvor: 0,1 %)

Core PPI Output: 3,5 % im Jahresvergleich (zuvor: 3,6 %)

RPI: −0,4 % im Monatsvergleich (zuvor: 0,3 %)

Core RPI: 3,7 % im Jahresvergleich (zuvor: 4,2 %)

Core RPI: −0,5 % im Monatsvergleich (zuvor: 0,3 %) Einordnung der Daten (Forex Aktuell) Die britische Inflation (VPIH und VPI) hat sich im November 2025 weiter abgeschwächt. Der VPI sank auf 3,2 % im Jahresvergleich, während der VPIH auf 3,5 % zurückging. Haupttreiber der Abkühlung waren niedrigere Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke, Alkohol und Tabak, Bekleidung sowie Wohnkosten für Eigentümer. Die Kerninflation gab leicht nach, was auf eine geringere Preisdynamik bei Gütern und Dienstleistungen hindeutet. Preise zentraler Dienstleistungsbereiche wie Bildung und Gesundheit blieben gegenüber dem Vormonat unverändert. ► GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD GBPUSD Prognose – Marktausblick Nach Veröffentlichung der Daten rutschte GBPUSD unter den 100-Stunden-EMA, da die schwächere Inflation die Erwartungen an eine erneute geldpolitische Lockerung stützte. Der Leitzins der Bank of England liegt seit August bei 4 % und damit weiterhin hoch im internationalen Vergleich, insbesondere nach jüngsten Zinssenkungen in den USA. Dennoch belasten auseinanderlaufende Zinserwartungen und ein insgesamt restriktiver Ton in weiten Teilen der G10-Währungen das Pfund. Kurzfristig bleibt der Abwärtsdruck auf GBPUSD bestehen, solange die Inflationsdynamik nachlässt und Lockerungserwartungen zunehmen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

