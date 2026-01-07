EURUSD Prognose: Eurozonen-Inflation im Fokus | Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Inflation schwächt sich weiter ab

Dienstleistungen bleiben Preistreiber

EURUSD technisch unter Druck

11:00 Uhr dt. Zeit – Eurozone: Inflationsdaten für Dezember Die aktuellen Inflationszahlen aus der Eurozone liefern neue Impulse für den Devisenmarkt und sind ein zentraler Faktor für die EURUSD Prognose im kurzfristigen Handel. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Inflationsdaten im Überblick Verbraucherpreisindex (VPI): 2,0 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,0 %, zuvor: 2,1 %) 0,2 % im Monatsvergleich (zuvor: -0,3 %)

Harmonisierter Verbraucherpreisindex ohne Energie & Nahrungsmittel (HVPI Core): 2,3 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,4 %, zuvor: 2,4 %) 0,2 % im Monatsvergleich (zuvor: -0,4 %)

Kerninflation (Core VPI): 2,3 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,4 %, zuvor: 2,4 %) 0,3 % im Monatsvergleich (zuvor: -0,5 %)

Einordnung der Inflationsentwicklung Die jährliche Inflation in der Eurozone wird für Dezember 2025 auf 2,0 % geschätzt, nach 2,1 % im November. Auf Komponentenebene zeigen sich deutliche Unterschiede: Dienstleistungen: weiterhin höchster Preistreiber bei 3,4 % (zuvor 3,5 %)

Lebensmittel, Alkohol & Tabak: Anstieg auf 2,6 % (zuvor 2,4 %)

Industriegüter ohne Energie: leichter Rückgang auf 0,4 % (zuvor 0,5 %)

Im frühen europäischen Handel konnte sich EURUSD schrittweise von vorherigen Abgaben erholen. Dennoch bleibt das Währungspaar insgesamt unter erheblichem Verkaufsdruck. Aus technischer Sicht gelingt es dem EURUSD aktuell nicht, sich: über den 30-Stunden-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA30)

und über die psychologisch wichtige Marke von 1,17000 nachhaltig zu etablieren. Solange diese Widerstände nicht überwunden werden, bleibt die kurzfristige EURUSD Prognose vorsichtig bis bearish.

