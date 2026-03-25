Nasdaq Prognose: Spannungen im Nahen Osten belasten Nasdaq Analyse

Das Wichtigste in Kürze Geopolitische Spannungen im Nahen Osten belasten kurzfristig die Nasdaq Prognose und führen zu Rücksetzern bei den Futures.

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt eine erhöhte Sensibilität der Märkte gegenüber politischen Risiken und Unsicherheit.

Eine Entspannung der Lage könnte die Nasdaq stützen, während eine Eskalation weiteren Abwärtsdruck erzeugen dürfte.

Die aktuelle Nasdaq Analyse wird zunehmend von geopolitischen Entwicklungen beeinflusst. Laut Berichten der iranischen Nachrichtenagentur Fars lehnt Iran derzeit eine Waffenruhe sowie Verhandlungen mit Parteien ab, die bestehende Vereinbarungen verletzt haben. Diese Aussagen sorgten unmittelbar für eine negative Reaktion an den Märkten. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Infolge der Meldung gerieten die Futures auf die Nasdaq unter Druck, was die kurzfristige Nasdaq Prognose eintrübt. Investoren reagieren sensibel auf Unsicherheiten im Nahen Osten, insbesondere wenn diese potenzielle Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und die Risikobereitschaft haben. Gleichzeitig betonte Iran, dass Verhandlungen unter den aktuellen Bedingungen nicht sinnvoll seien. Dennoch wurde auch darauf hingewiesen, dass die Vereinigten Staaten ihre Bemühungen zur Erreichung eines Waffenstillstands intensiviert haben. Diese widersprüchlichen Signale erhöhen die Unsicherheit weiter und erschweren eine klare Nasdaq Prognose. Aus Sicht der Marktteilnehmer bleibt entscheidend, ob sich die geopolitische Lage stabilisiert. Eine Entspannung könnte die Nasdaq stützen, während eine weitere Eskalation zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen dürfte. Entsprechend bleibt die Nasdaq Analyse stark von externen Faktoren geprägt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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