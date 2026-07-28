- 📊 Erwartungen der Wall Street im zweiten Quartal übertroffen
- ⛽ Rekord-Treibstoffkosten als Renditebremse
- 🗺️ Solider Ausblick und robuste Passagiernachfrage
- 📊 Erwartungen der Wall Street im zweiten Quartal übertroffen
- ⛽ Rekord-Treibstoffkosten als Renditebremse
- 🗺️ Solider Ausblick und robuste Passagiernachfrage
United Airlines Aktie: Umsatz auf Rekordkurs, doch Treibstoffkosten belasten das Ergebnis
Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat am Mittwoch ihre Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertroffen. Trotz einer robusten Reisenachfrage und starkem Wachstum bei Premium- und Businesstickets sieht sich die Airline jedoch mit einer massiven Herausforderung konfrontiert: explodierenden Treibstoffkosten, die das Ergebnis in Milliardenhöhe belasten. Für Anleger, die in Erholungs- und Luftfahrtwerte investieren möchten und überlegen, neue Aktien kaufen zu wollen, bietet die United Airlines Aktie derzeit eine hochspannende Mischung aus operativem Erfolg und makroökonomischem Gegenwind.
United Airlines WKN: A1C6TV | ISIN: US9100471096 | Ticker: UAL.US
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geschrieben von Jens Klatt
📌 Die 3 Key Takeaways zu den United Airlines Aktien
1. 📊 Erwartungen der Wall Street im zweiten Quartal übertroffen
United Airlines konnte im am 30. Juni endenden Quartal die Schätzungen der Analysten in den wichtigsten Kennzahlen schlagen:
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Gewinn pro Aktie (bereinigt): 1,99 US-Dollar gegenüber den erwarteten 1,88 US-Dollar.
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Umsatz: 17,67 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu den prognostizierten 17,61 Milliarden US-Dollar (ein starkes Plus von 16 % im Vorjahresvergleich).
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Umsatz pro Einheit: Verzeichnete mit einem Plus von 12,1 % im Jahresvergleich das höchste Wachstum seit Anfang 2023.
2. ⛽ Rekord-Treibstoffkosten als Renditebremse
Die geopolitischen Spannungen belasten die Luftfahrtbranche über die Kerosinpreise erheblich. United gab bekannt, dass die Treibstoffkosten im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 84 % auf 2,3 Milliarden US-Dollar explodiert sind.
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Allein im laufenden Jahr könnten die höheren Kerosinpreise die Ausgaben der Airline um fast 6 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen für 2026 erhöhen.
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United ist jedoch zuversichtlich, bis zu 90 % dieser Mehrkosten im dritten und vierten Quartal durch Tarifanpassungen und Kapazitätskürzungen an die Passagiere weitergeben zu können.
3. 🗺️ Solider Ausblick und robuste Passagiernachfrage
Trotz der gestiegenen Ticketpreise bleibt die Reiselust der Verbraucher ungebrochen. United verzeichnete steigende Umsätze bei Premium-, Geschäfts- und sogar bei günstigen Basic-Economy-Tickets. Für das Gesamtjahr schätzt das Unternehmen den bereinigten Gewinn pro Aktie auf solide 9 bis 11 US-Dollar, was dem oberen Ende der Spanne entspricht, die nach den geopolitischen Spannungen im Frühjahr angepasst worden war. Für das dritte Quartal wird ein Gewinn je Aktie von 2,50 bis 3,50 US-Dollar prognostiziert.
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🔍 Fazit: Jetzt United Airlines Aktien kaufen?
Operativ liefert United Airlines eine hervorragende Performance ab: Die Nachfrage boomt, die Flugkapazitäten wachsen und der Umsatz je Fluggast zieht kräftig an. Das größte Risiko bleibt der volatile Ölpreis, der das kurzfristige Ergebnis belastet. Da die Airline jedoch bewiesen hat, dass sie die höheren Kosten durch ihre starke Marktpositionierung und Preismacht fast vollständig an die Kunden weitergeben kann, bleibt die fundamentale Story intakt.
Wer langfristig auf den globalen Reisetrend setzen und zyklische Value-Aktien kaufen möchte, findet in der United Airlines Aktie einen der stärksten Akteure des US-Luftfahrtsektors, der trotz temporärer Kerosinturbulenzen auf einem soliden Kurs fliegt.
United Airlines Aktie Chartanalyse – Tageschart:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur United Airlines Aktie
Warum belastet der Kerosinpreis die United Airlines Aktie?
Treibstoff ist nach den Personalkosten der größte Ausgabenfaktor für Fluggesellschaften. Aufgrund geopolitischer Spannungen sind die Kerosinpreise im Juli massiv gestiegen, was die Ausgaben von United Airlines im Jahr 2026 um fast 6 Milliarden US-Dollar über den ursprünglichen Erwartungen belasten könnte. Im zweiten Quartal stiegen die Treibstoffkosten im Vorjahresvergleich bereits um 84 % auf 2,3 Milliarden US-Dollar.
Wie reagiert United Airlines auf die gestiegenen Treibstoffkosten?
Die Fluggesellschaft plant, bis zu 90 % der gestiegenen Treibstoffkosten über Preisanpassungen im dritten und vierten Quartal an die Passagiere weiterzugeben. Zudem zieht das Management in Erwägung, die Kapazitätspläne (das Flugangebot) im laufenden Jahr weiter zu kürzen, um die Effizienz zu steigern.
Sollte man jetzt United Airlines Aktien kaufen?
Trotz des Gegenwinds bei den Treibstoffkosten ist die operative Nachfrage nach Tickets im Premium-, Business- und Basic-Bereich extrem stark und das Umsatzwachstum pro Einheit erreichte das höchste Niveau seit Anfang 2023. Für risikobereite Anleger, die zyklische Reise-Aktien kaufen wollen, bietet die United Airlines Aktie dank ihrer starken Preismacht und einer soliden Gewinnprognose von 9 bis 11 US-Dollar für das Gesamtjahr ein interessantes Potenzial.
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