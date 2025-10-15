EURUSD Prognose: NY Empire State Index überrascht mit starkem Anstieg – Forex Aktuell Analyse

Das Wichtigste in Kürze NY Empire State Manufacturing Index für Oktober

EURUSD Prognose & Forex Aktuell: NY Empire State Manufacturing Index überrascht positiv Um 14:30 Uhr d.t. Zeit veröffentlichte die New York Federal Reserve den Empire State Manufacturing Index für Oktober. Der Index verzeichnete einen starken Anstieg auf 10,7 Punkte, nachdem er im Vormonat bei -8,7 gelegen hatte. Analysten hatten lediglich -1,8 erwartet – ein klarer Hinweis auf eine unerwartete Erholung der US-Industrieaktivität. Diese positive Überraschung könnte sich unmittelbar auf die EURUSD Prognose auswirken. Ein stärkerer US-Industriesektor signalisiert eine mögliche Unterstützung für den US-Dollar, während der Euro unter Druck geraten könnte. Forex-Trader beobachten daher aufmerksam, wie sich die EURUSD-Paarung in den kommenden Sitzungen entwickelt. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Forex Aktuell: Marktdetails und Implikationen Sowohl neue Aufträge als auch Versandaktivitäten verbesserten sich deutlich. Auch die Beschäftigung legte leicht zu, obwohl die durchschnittliche Arbeitszeit etwas verkürzt wurde. Gleichzeitig nahmen die Preissteigerungen sowohl bei den Input- als auch bei den Verkaufspreisen zu – ein Hinweis auf anhaltende Inflationstendenzen. Trotz der höheren Preise blieb die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe optimistisch. Rund die Hälfte der befragten Unternehmen rechnet mit besseren Geschäftsbedingungen und weiter steigenden Aufträgen in den kommenden Monaten. Dies könnte auf eine anhaltende Dynamik in der US-Wirtschaft hinweisen – ein Faktor, der für die EURUSD Prognose und den Forex-Markt insgesamt von zentraler Bedeutung bleibt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: EURUSD Prognose nach dem NY Empire State Index Die robuste Erholung des Empire State Index deutet auf eine verfestigte US-Wirtschaft hin. Sollte dieser Trend anhalten, könnte der US-Dollar im Forex-Handel weiter gestützt werden, während der Euro unter Druck bleiben dürfte. Trader sollten die kommenden US-Daten genau im Blick behalten, um ihre Forex-Strategien entsprechend anzupassen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.