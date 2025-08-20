📊 Überraschender Rückgang bei Ölbeständen Die neuesten Daten der US-Energiebehörde (EIA) zeigen einen überraschend starken Rückgang der Rohölbestände um -6,01 Millionen Barrel, während Analysten lediglich mit einem Rückgang von -1,6 Millionen Barrel gerechnet hatten. Noch im Vormonat war ein Anstieg um +3,04 Millionen Barrel verzeichnet worden. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die aktuelle WTI Prognose und den kurzfristigen WTI Preis. ►WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL Auch die Bestände an Benzin sind mit -2,72 Millionen Barrel stärker gesunken als erwartet (-1,0 Millionen Barrel), während bei Destillaten ein unerwarteter Anstieg um +2,24 Millionen Barrel beobachtet wurde (Prognose: +0,4 Millionen Barrel). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📉 Was bedeutet das für den WTI Preis? Der Preis für WTI-Rohöl hat kurzfristig den Widerstand bei den Tageshochs durchbrochen, jedoch bleibt die Marke von 62,50 US-Dollar weiterhin eine spürbare Hürde. Die aktuellen Lagerdaten deuten auf eine steigende Nachfrage hin, was insbesondere auf die Endphase der Sommerreisesaison in den USA zurückzuführen sein könnte. Im Vorfeld hatten API-Daten einen Rückgang von lediglich -2,4 Millionen Barrel gemeldet. Besonders auffällig ist, dass die API-Daten von einem Anstieg der Benzinbestände ausgingen, wohingegen die offiziellen EIA-Daten einen klaren Rückgang bestätigten. Quelle: 📈 WTI Prognose: Nachfrage als Preistreiber? Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die WTI Prognose für die kommenden Wochen bleibt volatil, doch ein erneuter Anstieg des WTI Preises ist möglich, wenn die Nachfrage weiter steigt und das Angebot knapp bleibt. Die aktuelle Konsolidierung der Lagerbestände könnte ein Vorbote für einen Aufwärtstrend sein, sofern keine externen Schocks (z. B. geopolitischer Art) auftreten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

