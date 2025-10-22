GBPUSD Prognose: Britische Inflation schwächer als erwartet – Forex Aktuell Analyse

Das Wichtigste in Kürze GBPUSD fiel nach Veröffentlichung der Daten um 0,3 %

Der Gesamt-VPI blieb mit 3,8 % im Jahresvergleich stabil, während der Kern-VPI unerwartet auf 3,5 % sank.

08:00 Uhr dt. Zeit, Vereinigtes Königreich – Inflationsdaten für September VPI (Verbraucherpreisindex): aktuell 3,8 % im Jahresvergleich; Prognose 4,0 %; vorher 3,8 %

VPI monatlich: 0,0 % gegenüber 0,3 % zuvor

Core VPI: 3,5 % im Jahresvergleich; Prognose 3,7 %; vorher 3,6 %

Core VPI monatlich: 0,0 % gegenüber 0,3 % zuvor

PPI Input: -0,1 % im Monatsvergleich; Prognose 0,3 %; vorher 0,8 %

PPI Output: 0,0 % im Monatsvergleich; Prognose 0,2 %; vorher 0,5 % ► GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD Analyse der Inflationsdaten Die britische Inflation fiel im September 2025 schwächer aus als erwartet. Haupttreiber des CPI-Anstiegs war der Transportsektor, der sowohl beim CPI als auch beim CPIH die stärksten Aufwärtsimpulse lieferte. Dämpfend wirkten hingegen die Bereiche Freizeit, Kultur sowie Lebensmittel und alkoholfreie Getränke. Trotz anhaltendem Druck aus dem Dienstleistungssektor blieb die Kerninflation auf hohem Niveau, wobei Dienstleistungen weiterhin schneller steigen als Güterpreise. Auswirkungen auf den Forex-Markt Im Zuge der Veröffentlichung reagierte der Devisenmarkt (Forex Aktuell) sofort: Das GBPUSD-Paar fiel um 0,3 %, unterschritt sowohl die 10- als auch 30-Stunden-EMA (gelb und hellviolett) und kehrte in die Konsolidierungszone vom 10. bis 15. Oktober zurück. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Händler kurzfristig mit einer neutral bis leicht bärischen GBPUSD Prognose rechnen. Die Bank of England (BOE) dürfte angesichts der schwächeren Daten vorerst von weiteren Zinserhöhungen absehen – ein Faktor, der das Pfund weiterhin unter Druck setzen könnte. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📊 Fazit:

Die GBPUSD Prognose bleibt kurzfristig verhalten. Schwächere Inflationszahlen reduzieren den Handlungsdruck der BOE, während die Marktteilnehmer auf neue Signale aus dem Dienstleistungssektor warten. Für Trader im Forex-Markt bietet das aktuelle Umfeld Chancen bei kurzfristigen Bewegungen rund um Unterstützungs- und Widerstandszonen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.