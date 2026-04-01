EURUSD Prognose: Starke PMI-Daten aus Europa stützen Euro | Forex Aktuell

Die aktuellen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für den europäischen Fertigungssektor im März liefern ein überwiegend positives Bild und könnten die EURUSD Prognose kurzfristig stützen. Im Kontext von Forex Aktuell zeigen die Daten eine moderate Erholung der Industrie in der Eurozone, auch wenn regionale Unterschiede weiterhin bestehen.
Die Eurozone insgesamt verzeichnete einen Wert von 51,6, leicht über den Erwartungen (51,4) und dem Vormonat. Damit bleibt der Sektor im Expansionsbereich und signalisiert eine stabile wirtschaftliche Entwicklung.
Deutschland und Schweiz überraschen deutlich positiv
Deutschland bestätigt seine Rolle als industrieller Motor Europas mit einem PMI von 52,2, deutlich über den Prognosen. Dies deutet darauf hin, dass sich die größte Volkswirtschaft der Eurozone zunehmend von ihrer Schwächephase erholt – ein wichtiger Faktor für jede EURUSD Prognose.
Besonders hervorzuheben ist die Schweiz: Mit 53,3 wurde die Erwartung von 47,0 massiv übertroffen. Diese starke Abweichung gehört zu den größten positiven Überraschungen der letzten Jahre und unterstreicht die Dynamik im europäischen Industriebereich.
Gemischtes Bild in der Peripherie belastet Gesamtbewertung
Trotz der positiven Tendenz bleibt das Gesamtbild uneinheitlich. Spanien fiel mit 48,7 wieder unter die Wachstumsschwelle von 50 und signalisiert eine erneute Schrumpfung. Auch Polen bleibt trotz leichter Verbesserung bei 48,7 im kontraktiven Bereich.
Frankreich liegt mit 50,0 exakt auf der Schwelle, während Italien mit 51,3 moderates Wachstum zeigt.
Forex Aktuell: Auswirkungen auf den EURUSD
Für den Devisenmarkt ergibt sich ein leicht bullisches Signal für den Euro. Die besseren Daten aus Deutschland und der Eurozone insgesamt könnten den EUR kurzfristig unterstützen. Allerdings bleibt die Divergenz zwischen Kern- und Peripherieländern ein Unsicherheitsfaktor, der die geldpolitische Bewertung durch die EZB erschweren dürfte.
In der aktuellen Forex Aktuell Lage bedeutet das:
- Kurzfristig positive Impulse für EURUSD
- Mittelfristig weiterhin Unsicherheit durch uneinheitliche Konjunkturdaten
- EZB bleibt datenabhängig in ihrer Einschätzung
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit zur EURUSD Prognose
Die neuesten PMI-Daten liefern eine solide Grundlage für eine vorsichtig positive EURUSD Prognose. Dennoch sollten Trader die unterschiedlichen Entwicklungen innerhalb Europas genau beobachten, da sie entscheidend für die weitere Richtung im Devisenmarkt bleiben.
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