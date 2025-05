EILMELDUNG: Powell äußert sich zum geldpolitischen Handlungsrahmen: Wir könnten in eine Phase häufigerer Angebotsschocks eintreten

Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve, sprach heute bei einer Veranstaltung von Laubach Research über die Geldpolitik. Er betonte die wachsende Unsicherheit in der Weltwirtschaft und die Notwendigkeit eines flexiblen geldpolitischen Ansatzes. Powell hob hervor, dass die Zentralbank auf häufigere Angebotsschocks und größere Inflationsschwankungen in der Zukunft vorbereitet sein müsse. Er wies auch auf die Notwendigkeit hin, die geldpolitischen Rahmenbedingungen an die neuen Gegebenheiten anzupassen, und betonte die Bedeutung einer klaren und transparenten Kommunikation mit dem Markt. Die wichtigsten Aussagen von Powell: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Inflationserwartungen müssen stabil bleiben – dies ist ein Schlüsselelement der Maßnahmen der Fed.

Wir könnten in eine Phase häufigerer Angebotsschocks eintreten, die eine größere Flexibilität der Geldpolitik erfordern werden.

Die politischen Rahmenbedingungen sollten weiterhin den mit sehr niedrigen Zinsen verbundenen Risiken Rechnung tragen.

Angesichts großer wirtschaftlicher Schocks ist eine klare Kommunikation über die Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten erforderlich.

Die politischen Rahmenbedingungen sollten gegenüber einem breiten Spektrum makroökonomischer Bedingungen widerstandsfähig sein.

Es lohnt sich, die Strategie der durchschnittlichen Inflationssteuerung zu überdenken.

Auch die Sprache, die in Mitteilungen über wirtschaftliche Engpässe verwendet wird, sollte überdacht werden. Im Wesentlichen haben wir nach der letzten Fed-Konferenz nichts Neues erfahren. Daher gab es nach der Rede keine Reaktion des Marktes. Der EURUSD versucht, seine Erholung fortzusetzen, während der US500 sich auf einen weiteren Test der 5900-Marke vorbereitet.

