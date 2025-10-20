EURUSD Prognose: Deutscher Produzentenpreis fällt – Auswirkungen auf Forex aktuell

Das Wichtigste in Kürze Die Produzentenpreisinflation in Deutschland ist immer noch im Minus

Die neuesten Produzentenpreise (PPI) aus Deutschland zeigten im September einen Rückgang von -0,1 % im Monatsvergleich (MoM), während Analysten mit einem Anstieg von +0,1 % MoM gerechnet hatten. Im Jahresvergleich (YoY) lag der Wert bei -1,7 %, ebenfalls leicht unter den Erwartungen von -1,6 % YoY. Die vorherige Lesung lag bei -2,2 % YoY. Diese Zahlen bestätigen eine weiter nachlassende Inflation auf Produzentenebene und deuten darauf hin, dass sich die Preisentwicklung in Deutschland weiter normalisiert. Besonders die sinkenden Energiepreise (-0,3 %) trugen zu dem schwächeren Ergebnis bei. Ohne den Energieanteil blieben die Produzentenpreise gegenüber August unverändert, was auf eine stabile Kerninflation hindeutet. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Forex Aktuell: Auswirkungen auf den EURUSD-Kurs Die EURUSD Prognose bleibt nach Veröffentlichung der deutschen PPI-Daten leicht negativ. Der Euro zeigte sich im Forex-Handel minimal schwächer gegenüber dem US-Dollar, jedoch blieb die Kursbewegung bislang sehr begrenzt. Forex-Analysten betonen, dass die nachlassenden Preisdynamiken in Deutschland den Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB) mindern könnten, kurzfristig weitere Zinserhöhungen vorzunehmen. Damit könnte der EURUSD-Kurs in den kommenden Wochen weiterhin unter 1,10 verharren, sofern keine starken US-Daten gegenteilige Impulse liefern. Detaillierte Preisentwicklung nach Sektoren Energie: -0,3 %

Investitionsgüter (Capital Goods): +0,1 %

Dauerhafte Konsumgüter (Durable Goods): +0,1 %

Verbrauchsgüter: 0,0 %

Vorleistungsgüter (Intermediate Goods): -0,1 % Die moderat sinkenden Erzeugerpreise deuten auf begrenzten Kostendruck entlang der Wertschöpfungskette hin, was wiederum die Inflation im Euroraum stabilisieren könnte – ein Faktor, der in die EURUSD Prognose der nächsten Wochen einfließt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit zur EURUSD Prognose und Forex-Lage Die aktuellen PPI-Daten aus Deutschland bestätigen den Disinflationstrend in der Eurozone. Für Trader im Forex-Markt bleibt der Fokus auf der weiteren Entwicklung der Energiepreise und den geldpolitischen Signalen der EZB. Kurzfristig spricht vieles dafür, dass der EURUSD in einer engen Handelsspanne bleibt, während sich der Markt auf neue Inflations- und Zinsdaten aus den USA vorbereitet. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

