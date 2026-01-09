Forex Aktuell: Schwache Deutschland-Daten belasten EUR – EURNOK Prognose unter Druck

Das Wichtigste in Kürze Schwache Deutschland-Daten belasten den Euro

Norwegische Inflation überrascht positiv

EURNOK Prognose kurzfristig bärisch

Die neuesten Konjunkturdaten aus Deutschland fielen insgesamt schwächer aus als erwartet und sorgten im Forex Aktuell-Umfeld für Belastung auf den Euro. Gleichzeitig überraschten die Inflationsdaten aus Norwegen positiv, was den Wechselkurs EURNOK zusätzlich nach unten drückte. ►EURNOK WKN: 965469 | ISIN: EU0009654698 | Ticker: EUR/NOK Deutschland: Industrieproduktion und Handel enttäuschen Industrieproduktion (Monatsvergleich): -0,8 % (Erwartung: -0,7 %, zuvor: +1,8 %)

Industrieproduktion (im Jahresvergleich): -0,8 % (Erwartung: -1,0 %, zuvor: +0,88 %)

Handelsbilanz: 13,1 Mrd. EUR (Erwartung: 16,4 Mrd. EUR, zuvor: 16,9 Mrd. EUR) Besonders negativ wirkten sich die Außenhandelsdaten aus: Exporte: -2,5 % (zuvor: -0,1 %)

Importe: +0,8 % (Erwartung: +0,3 %, zuvor: -1,2 %) Der deutliche Rückgang der Exporte unterstreicht die anhaltende Schwäche der deutschen Industrie und belastet die Perspektiven für den Euro kurzfristig. Norwegen: Inflation überrascht nach oben Norwegischer Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich): 3,2 % (Erwartung: 2,9 %, zuvor: 3,0 %)

