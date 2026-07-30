Börse Aktuell: US-BIP schwächer als erwartet | EURUSD News

Das Wichtigste in Kürze US-BIP wächst mit 1,5% deutlich schwächer als erwartet.

Kern-VPI im Jahresvergleich entspricht den Erwartungen, im Monatsvergleich fällt die Inflation geringer aus.

EURUSD News bleiben von den Erwartungen an die Fed und der Reaktion des US-Dollars geprägt.

Börse Aktuell: US-Wirtschaft wächst schwächer als erwartet - EURUSD News im Fokus ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD 14:30 Uhr dt, Zeit, USA: BIP- und VPI-Daten US-BIP (annualisiert) im Quartalsvergleich (vorläufig): 1,5% (Prognose: 2,0%, zuvor: 2,1%)

1,5% (Prognose: 2,0%, zuvor: 2,1%) US-Kern-VPI im Jahresvergleich: 3,3% (Prognose: 3,3%, zuvor: 3,4%)

3,3% (Prognose: 3,3%, zuvor: 3,4%) US-Kern-VPI im Monatsvergleich: 0,1% (Prognose: 0,2%, zuvor: 0,3%) Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2026 mit einer annualisierten Rate von 1,5% gewachsen und damit deutlich langsamer als von Analysten erwartet. Die Zahlen unterstreichen die nachlassende Dynamik der größten Volkswirtschaft der Welt, nachdem der Iran-Krieg das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern belastet hatte. Nach Angaben des Bureau of Economic Analysis (BEA) wurde das schwächere Wachstum vor allem durch rückläufige Exporte, geringere Staatsausgaben sowie eine nachlassende Investitionstätigkeit der Unternehmen verursacht. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Für die Börse aktuell sind die Daten gemischt: Während das enttäuschende BIP die Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank stützen könnte, signalisiert der Kern-VPI mit 3,3% im Jahresvergleich weiterhin eine hartnäckige Inflation. Gleichzeitig fiel der Anstieg des Kern-VPI im Monatsvergleich mit 0,1% geringer aus als erwartet. Im Fokus der EURUSD News steht nun die Reaktion des Devisenmarktes. Ein schwächeres US-Wachstum bei gleichzeitig moderateren Inflationsdaten könnte den US-Dollar kurzfristig unter Druck setzen und dem EUR/USD Unterstützung verleihen, sofern die Marktteilnehmer ihre Erwartungen an den weiteren Zinspfad der Federal Reserve anpassen. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Das Wirtschaftswachstum beeinflusst die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve und damit Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkte. Warum reagiert EUR/USD auf diese Daten?

Schwächere US-Konjunkturdaten können den US-Dollar belasten, während Inflationsdaten die Zinserwartungen und damit den Wechselkurs beeinflussen. Was bedeutet der Kern-VPI?

Der Kern-VPI misst die Inflation ohne die volatilen Preise für Energie und Lebensmittel und gilt als wichtiger Indikator für die Geldpolitik der US-Notenbank.

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