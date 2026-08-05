US ADP-Beschäftigung enttäuscht: Schwächstes Stellenwachstum beflügelt EURUSD 📈

Das Wichtigste in Kürze 📉 Schwaches Stellenwachstum: Mit nur 44.000 neuen Stellen (Prognose: 65.000) verzeichnet der ADP-Bericht den schwächsten Zuwachs auf dem US-Arbeitsmarkt seit mehreren Monaten.

📊 Sektor-Verschiebungen: Während der Bildungs- und Gesundheitssektor stark bleibt, verzeichnen das Gastgewerbe sowie der Handel deutliche Arbeitsplatzverluste.

🚀 Euro Dollar im Aufwind: Der schwache US-Dollar, gepaart mit zurückhaltenden Fed-Kommentaren, treibt den EURUSD zielsicher in Richtung seines 2-Monats-Hochs.

Der private US-Arbeitsmarktbericht (ADP) für Juli ist deutlich schwächer ausgefallen als erwartet und deutet auf das langsamste Stellenwachstum in den USA seit Februar hin – einem Monat, der durch den Beginn des Krieges im Iran geprägt war. Diese überraschende wirtschaftliche Abkühlung hat direkte Auswirkungen auf die Devisenmärkte und sorgt beim EURUSD (auch oft einfach als Euro Dollar bezeichnet) für spürbaren Aufwind, da der US-Dollar unter Druck gerät. EUR/USD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EUR/USD 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways 📉 Schwaches Stellenwachstum: Mit nur 44.000 neuen Stellen (Prognose: 65.000) verzeichnet der ADP-Bericht den schwächsten Zuwachs auf dem US-Arbeitsmarkt seit mehreren Monaten.

📊 Sektor-Verschiebungen: Während der Bildungs- und Gesundheitssektor stark bleibt, verzeichnen das Gastgewerbe sowie der Handel deutliche Arbeitsplatzverluste.

🚀 Euro Dollar im Aufwind: Der schwache US-Dollar, gepaart mit zurückhaltenden Fed-Kommentaren, treibt den EURUSD zielsicher in Richtung seines 2-Monats-Hochs. 📊 Die ADP-Daten im Detail: Dienstleistungen und Handel schwächeln Die offiziellen Zahlen der US ADP-Beschäftigungsentwicklung (Veränderung) zeichnen ein klares Bild einer abkühlenden Wirtschaft: Ist-Wert: 44.000

Prognose: 65.000

Vorwert: 98.000

Revidierter Vorwert: 95.000 Bildung und Gesundheitswesen bilden weiterhin das Rückgrat des Berichts und trugen 36.000 neue Arbeitsplätze bei. Am anderen Ende des Spektrums sehen wir jedoch einen deutlichen Rückgang im Gastgewerbe (-11.000 Stellen). Dies ist wahrscheinlich auf eine Normalisierung nach der Weltmeisterschaft sowie das damit verbundene Auslaufen befristeter Verträge zurückzuführen. Auch der Bereich Handel und Transport verzeichnete Rückgänge, was auf die höheren Treibstoffkosten zurückzuführen ist. Panel 1. ADP-Beschäftigungsentwicklung in ausgewählten Gütersektoren. Panel 2. ADP-Beschäftigungsentwicklung in ausgewählten Dienstleistungssektoren. 💵 EURUSD reagiert: Euro Dollar baut Gewinne aus Als direkte Reaktion auf den schwachen Arbeitsmarktbericht baute der EURUSD seine frühen Handelsgewinne weiter aus und hat nun das jüngste 2-Monats-Hoch bei 1,1560 im Visier. Die Schwäche des US-Dollars wird zusätzlich durch die jüngsten Kommentare des Präsidenten der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, unterstützt. Er erklärte, dass es zwar an der Zeit sei, die Zinsen langsam anzuheben, forderte jedoch keine drastischen Zinsschritte. Kashkari war einer der drei Abweichler ("Dissenters"), die sich während der letzten FOMC-Sitzung für eine moderate Erhöhung um 25 Basispunkte entschieden hatten. Sein eher sanfter Ansatz ("soft call") bleibt weit hinter den zuvor hawkishen (restriktiven) Markterwartungen zurück. Dies erweckt bei Anlegern den Eindruck, dass die Fed Gefahr laufen könnte, bei der geldpolitischen Straffung ins Hintertreffen zu geraten ("falling behind the curve"), was dem Euro Dollar weiteren fundamentalen Rückenwind verleiht. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🎯 Fazit Die Kombination aus unerwartet schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten und überraschend zurückhaltenden Tönen aus den Reihen der Federal Reserve bildet das perfekte Umfeld für eine anhaltende US-Dollar-Schwäche. Der EURUSD profitiert massiv von dieser Entwicklung und zieht weiter an. Für Trader des Euro Dollar-Währungspaares wird es nun entscheidend sein, ob die offiziellen Non-Farm Payrolls (NFP) diesen Abkühlungstrend auf dem Arbeitsmarkt bestätigen und den Euro damit weiter in Richtung neuer Höchststände treiben können. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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