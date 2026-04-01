EURUSD Prognose: Starke US-Einzelhandelsdaten stützen den Dollar | Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Starke US-Konsumdaten

USD wird gestützt

EURUSD unter Druck

Starke Retail Sales im Fokus der Märkte Die aktuellen US-Einzelhandelsumsätze für Februar liefern ein klares Signal für die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Konsumenten. Im Monatsvergleich stiegen die Retail Sales um 0,6 % und lagen damit über den Erwartungen von 0,5 %. Der Vormonat wurde zudem nach unten revidiert, was die Dynamik der aktuellen Erholung zusätzlich unterstreicht. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Auch die Kernkomponenten zeigen Stärke: Einzelhandelsumsätze ohne Autos: +0,5 % im Monatsvergleich (Erwartung: 0,3 %)

(Erwartung: 0,3 %) Einzelhandelsumsätze ohne Autos und Treibstoff: +0,4 % im Monatsvergleich Diese Daten gelten als besonders aussagekräftig, da sie ein realistischeres Bild der Konsumnachfrage liefern. Warum sind die Daten für Forex aktuell entscheidend? Die Einzelhandelsumsätze sind ein zentraler Indikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Da der private Konsum den größten Anteil am BIP ausmacht, liefern diese Zahlen wichtige Hinweise auf die Stärke der Wirtschaft. Für den Devisenmarkt ergeben sich daraus mehrere Effekte: Starke Konsumdaten reduzieren die Wahrscheinlichkeit schneller Zinssenkungen durch die Fed

Höhere Zinsen bzw. länger hohe Zinsen stützen den US-Dollar

Risiko einer wirtschaftlichen Abschwächung nimmt kurzfristig ab Damit haben die aktuellen Daten direkten Einfluss auf die Bewertung von Währungen - insbesondere auf das wichtigste Währungspaar. EURUSD Prognose: Dollar gewinnt kurzfristig an Stärke Die besser als erwarteten US-Daten sprechen kurzfristig für einen stärkeren US-Dollar. Für die EURUSD Prognose bedeutet das: Der Aufwärtsdruck auf den EURUSD bleibt begrenzt

Der Markt könnte Zinssenkungserwartungen weiter nach hinten verschieben

Kurzfristig überwiegt ein bärischer Bias für EURUSD Allerdings ist zu beachten, dass die Daten noch keine geopolitischen Spannungen berücksichtigen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Iran. Diese Faktoren könnten die Marktstimmung schnell verändern.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit - Forex aktuell ein klarer USD-Treiber Die aktuellen Retail-Sales-Daten bestätigen eine robuste US-Konjunktur und stärken die Position des US-Dollars. Für Trader im Bereich Forex aktuell bleibt die Entwicklung der Zinserwartungen der entscheidende Treiber. Die EURUSD Prognose bleibt kurzfristig zugunsten des Dollars ausgerichtet, solange sich die starke Konsumdynamik bestätigt und keine externen Schocks die Märkte dominieren. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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