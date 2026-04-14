EURUSD Prognose: Schwache US-PPI-Daten belasten den Dollar | Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze US-Inflationsdruck lässt nach

Dovisher Impuls für die Fed

Positiv für die EURUSD Prognose

Die aktuellen Daten zur US-Erzeugerpreisinflation liefern ein klares Signal für den Devisenmarkt und beeinflussen unmittelbar die EURUSD Prognose. Im Fokus von Forex Aktuell steht dabei die deutliche Abschwächung des Preisdrucks auf Produzentenebene. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD US-PPI-Daten im Überblick PPI im Monatsvergleich: 0,5% (Prognose: 1,1%, vorher: 0,7%)

0,5% (Prognose: 1,1%, vorher: 0,7%) Kern-PPI im Monatsvergleich: 0,1% (Prognose: 0,5%, vorher: 0,5%)

0,1% (Prognose: 0,5%, vorher: 0,5%) PPI im Jahresvergleich: 4,0% (Prognose: 4,6%, vorher: 3,4%)

4,0% (Prognose: 4,6%, vorher: 3,4%) Kern-PPI im Jahresvergleich: 3,8% (Prognose: 4,2%, vorher: 3,9%) Bedeutung für Forex Aktuell Die deutlich schwächeren als erwarteten PPI-Daten zeigen, dass der Preisdruck auf Produzentenebene nachlässt. Da die Produzentenpreise ein Frühindikator für die Verbraucherpreise (VPI) sind, signalisiert diese Entwicklung eine mögliche Abschwächung der Inflation in den kommenden Monaten. Besonders relevant ist der Kern-PPI, der ohne volatile Komponenten wie Energie und Lebensmittel berechnet wird. Der starke Rückgang im Monatsvergleich deutet darauf hin, dass sich der zugrunde liegende Inflationsdruck spürbar abschwächt. Auswirkungen auf die EURUSD Prognose Für die EURUSD Prognose ergeben sich daraus mehrere wichtige Implikationen: Schwächerer US-Dollar: Niedrigere Inflationsdaten reduzieren den Druck auf die Fed, die Zinsen hoch zu halten.

Niedrigere Inflationsdaten reduzieren den Druck auf die Fed, die Zinsen hoch zu halten. Lockerere Geldpolitik möglich: Die Wahrscheinlichkeit einer weniger restriktiven Haltung der US-Notenbank steigt.

Die Wahrscheinlichkeit einer weniger restriktiven Haltung der US-Notenbank steigt. Unterstützung für EURUSD: Ein schwächerer Dollar wirkt tendenziell positiv auf das Währungspaar. Im Kontext von Forex Aktuell könnten diese Daten kurzfristig zu einer Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar führen. Marktreaktion und Ausblick Die aktuellen Zahlen sprechen für eine Entspannung der inflationären Dynamik in den USA. Während die Inflation im Jahresvergleich weiterhin erhöht bleibt, zeigt die Entwicklung im Monatsvergleich eine klare Abschwächung. Für Trader und Investoren im Bereich Forex Aktuell bedeutet dies: Sinkende US-Renditen möglich

Steigende Risikobereitschaft an den Märkten

Potenzielle Aufwärtsbewegung im EURUSD Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit zur EURUSD Prognose Die schwachen PPI-Daten liefern ein klares Signal für eine nachlassende Inflation und könnten die Geldpolitik der Fed beeinflussen. In der aktuellen Lage spricht vieles für einen moderat schwächeren US-Dollar, was die EURUSD Prognose kurzfristig stützt. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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