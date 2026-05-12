EURUSD Prognose: US-Inflation stützt den Dollar - Börse Aktuell im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Die US-Inflation bleibt hartnäckig hoch: Sowohl die Gesamtinflation als auch die Kerninflation lagen im Jahresvergleich über den Erwartungen

Trotz der etwas schwächeren Kerninflation im Monatsvergleich sprechen die Daten gegen schnelle Zinssenkungen der US-Notenbank

EURUSD Prognose bleibt belastet

Verbraucherpreise (CPI) USA CPI Inflation im Monatsvergleich: 0,6% (Prognose: 0,6%, vorher: 0,9%)

0,6% (Prognose: 0,6%, vorher: 0,9%) Core CPI Inflation im Monatsvergleich: 0,3% (Prognose: 0,4%, vorher: 0,2%)

0,3% (Prognose: 0,4%, vorher: 0,2%) CPI Inflation im Jahresvergleich: 3,8% (Prognose: 3,7%, vorher: 3,3%)

3,8% (Prognose: 3,7%, vorher: 3,3%) Core CPI Inflation im Jahresvergleich: 2,8% (Prognose: 2,7%, vorher: 2,6%) Warum sind die US-Inflationsdaten wichtig? Die Verbraucherpreisinflation (CPI) zählt zu den wichtigsten Wirtschaftsindikatoren weltweit und steht regelmäßig im Fokus der Börse aktuell. Sie misst die Preisentwicklung von Waren und Dienstleistungen aus Sicht der Verbraucher und gilt als zentrale Grundlage für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Steigt die Inflation stärker als erwartet, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinsen länger hoch hält oder sogar weitere geldpolitische Straffungen in Betracht zieht. Schwächere Inflationsdaten hingegen könnten Zinssenkungserwartungen stärken und eine lockerere Fed-Politik unterstützen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Kerninflation (Core CPI), da diese volatile Komponenten wie Energie und Lebensmittel ausklammert. Dadurch erhalten Investoren ein klareres Bild der langfristigen Inflationstrends in den USA. Börse Aktuell: Märkte reagieren auf gemischte Inflationsdaten Die aktuellen US-Inflationsdaten lieferten ein gemischtes Bild für die Finanzmärkte. Während die Gesamtinflation im Monatsvergleich mit 0,6% exakt den Erwartungen entsprach, fiel die Kerninflation im Monatsvergleich mit 0,3% etwas niedriger aus als prognostiziert. Auf Jahressicht überraschten die Daten jedoch leicht positiv. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 3,8% und lagen damit über den erwarteten 3,7%. Auch die Kerninflation beschleunigte sich auf 2,8% im Jahresvergleich und übertraf damit die Markterwartungen. Die Zahlen zeigen weiterhin anhaltenden Inflationsdruck in der US-Wirtschaft. Zwar sorgt die etwas schwächere Kerninflation im Monatsvergleich kurzfristig für Entspannung, dennoch dürfte die Fed vorerst vorsichtig bleiben, wenn es um mögliche Zinssenkungen geht. EURUSD Prognose: Dollar bleibt unterstützt Für den Devisenmarkt bleibt die EURUSD Prognose kurzfristig belastet. Die höheren Inflationswerte im Jahresvergleich stärken den US-Dollar, da Anleger weiterhin mit einer vergleichsweise restriktiven Geldpolitik der Fed rechnen. Steigende US-Renditen könnten zusätzlichen Druck auf den EUR/USD ausüben. Solange die Inflation in den USA hoch bleibt und Zinssenkungserwartungen zurückgedrängt werden, dürfte der Dollar gegenüber dem Euro unterstützt bleiben. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch an der Börse aktuell stehen die weiteren Inflations- und Arbeitsmarktdaten im Fokus, da sie entscheidend für die zukünftige Fed-Politik und die Richtung am Aktien- und Devisenmarkt sein werden. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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